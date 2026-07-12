Bully-achtige Agefield High: Rock the School verschijnt deze augustus
Als Rockstar het niet doet, dan moeten liefhebbers het zelf maar doen. Refugium Games is zelf aan de haal gegaan met een Bully-achtige game en dat product komt bijna te verschijnen. Agefield High: Rock the School verschijnt namelijk op 12 augustus 2026 voor pc.
Onderstaande beelden zeggen in principe genoeg. Agefield High: Rock the School plaatst je in de sneakers van een leerling op een typische high school. In de game volgen we lessen, verdienen we credits met muziek en halen we vooral veel kattenkwaad uit. De game is inmiddels voorzien van een releasedatum. Agefield High: Rock the School verschijnt op 12 augustus 2026 voor pc. Een release op consoles volgt later.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Voel de Bully-vibes in Agefield High: Rock the School
Is dit dan dat spirituele vervolg op Rockstar's Bully waar we op zaten te wachten? Agefield High: Rock the School lijkt de potentie in huis te hebben!5 reacties
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Agefield High: Rock the School is een spirituele Bully-opvolger
Terwijl Rockstar veel te druk is met GTA 6, pakt ontwikkelaar Refugium Games de kans. Agefield High: Rock the School is een spirituele opvolger van Bully.0 reacties
Benieuwd... niet onder de indruk van de graphics. Lipsync is ook niet echt je-van-het.
"Fine. I'll do it myself."