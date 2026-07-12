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Bully-achtige Agefield High: Rock the School verschijnt deze augustus

Door Rudy Wijnberg
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Als Rockstar het niet doet, dan moeten liefhebbers het zelf maar doen. Refugium Games is zelf aan de haal gegaan met een Bully-achtige game en dat product komt bijna te verschijnen. Agefield High: Rock the School verschijnt namelijk op 12 augustus 2026 voor pc.

Onderstaande beelden zeggen in principe genoeg. Agefield High: Rock the School plaatst je in de sneakers van een leerling op een typische high school. In de game volgen we lessen, verdienen we credits met muziek en halen we vooral veel kattenkwaad uit. De game is inmiddels voorzien van een releasedatum. Agefield High: Rock the School verschijnt op 12 augustus 2026 voor pc. Een release op consoles volgt later.

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Bron: Refugium Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2142 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Agefield High: Rock the School
Agefield High: Rock the School

Ontwikkelaar

Refugium Games

Uitgever

Refugium Games

Release

12 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Dilectus
Dilectus
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Benieuwd... niet onder de indruk van de graphics. Lipsync is ook niet echt je-van-het.

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

"Fine. I'll do it myself."

0
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