Als Rockstar het niet doet, dan moeten liefhebbers het zelf maar doen. Refugium Games is zelf aan de haal gegaan met een Bully-achtige game en dat product komt bijna te verschijnen. Agefield High: Rock the School verschijnt namelijk op 12 augustus 2026 voor pc.

Onderstaande beelden zeggen in principe genoeg. Agefield High: Rock the School plaatst je in de sneakers van een leerling op een typische high school. In de game volgen we lessen, verdienen we credits met muziek en halen we vooral veel kattenkwaad uit. De game is inmiddels voorzien van een releasedatum. Agefield High: Rock the School verschijnt op 12 augustus 2026 voor pc. Een release op consoles volgt later.