Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ valt ook onder Early Access

Spelers die Call of Duty: Modern Warfare 4 pre-orderen, krijgen eerder toegang tot de game dan spelers die dat niet doen. Ook de DMZ-modus valt onder de early access, waardoor mensen met een digitale pre-order al op 20 oktober van start kunnen met de extractiemodus.

Bovenstaande kondigt Activision aan met een gloednieuwe gameplaytrailer van Modern Warfare 4 DMZ. In de modus dienen we missies uit te voeren in ruil voor loot. Heb je die loot verzameld, dan betekent dat echter niet dat het ook direct van jou is. De squad dient namelijk succesvol te extracten om de buit veilig te stellen. Tevens komen we dankzij de trailer te weten dat DMZ een verhalend element bevat waarin je met online teamleden storymissies kunt voltooien. Daarnaast kent de modus ook een vorm van permanente progressie. Dit lijkt voornamelijk van toepassing te zijn op de in-mode outpost waar je je kunt bevoorraden.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Spelers met een digitale pre-order kunnen op 16 oktober al van start met de campagnemodus en op 20 oktober aan de haal met DMZ.