Check nu de Iron Man en Ms. Marvel Marvel Tōkon: Fighting Souls character guides
De pr-machine voor Marvel Tōkon: Fighting Souls draait op volle toeren. Nu de meeste personages wel zijn aangekondigd, is het tijd voor een aantal deep-dives. Eerder zagen we die van Captain America al verschijnen, maar nu is het de beurt aan zowel Iron Man als Ms. Marvel.
Iron Man behoeft logischerwijs geen introductie. Natuurlijk is Tony Stark van de partij in een Marvel-fightinggame. Dit keer verschijnt Stark in de MK. 91: Sho-Gun, een geavanceerd pantser waarmee Iron Man onder andere raketten kan afschieten, lasers afvuurt en waarmee hij in staat is om te vliegen. Alsof dat nog niet genoeg is, kun je als ultimate ook nog eens de Champion Buster inzetten.
Eerder deze week verscheen ook al de character guide voor de rubberen Ms. Marvel. Dit personage is niet alleen in staat om van dichtbij rake klappen uit te delen, maar is juist bijzonder effectief op middellange afstand. Hoewel Ms. Marvel niet over een dash beschikt, is ze in staat om zich met haar flexibele ledematen snel te verplaatsen. Met haar 'Embiggen!' ultimate skill kan Ms. Marvel gigantisch worden, waardoor ze nog meer afstand kan overbruggen.
Marvel Tōkon: Fighting Souls is in productie bij Arc System Works en verschijnt op 6 augustus 2026 voor PlayStation 5 en pc. Wil je de game al wat eerder spelen? Op 24 juli 2026 gaat de Marvel Tōkon: Fighting Souls open bèta van start!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Haha je hoort gelijk dat die Iron Man theme van Daisuke komt. De game ziet er echt goed uit, maar ik weet nog steeds niet wat ik van de 4-way tag moet vinden. Die open beta ga ik in ieder geval zeker spelen.