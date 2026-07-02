De pr-machine voor Marvel Tōkon: Fighting Souls draait op volle toeren. Nu de meeste personages wel zijn aangekondigd, is het tijd voor een aantal deep-dives. Eerder zagen we die van Captain America al verschijnen, maar nu is het de beurt aan zowel Iron Man als Ms. Marvel.

Iron Man behoeft logischerwijs geen introductie. Natuurlijk is Tony Stark van de partij in een Marvel-fightinggame. Dit keer verschijnt Stark in de MK. 91: Sho-Gun, een geavanceerd pantser waarmee Iron Man onder andere raketten kan afschieten, lasers afvuurt en waarmee hij in staat is om te vliegen. Alsof dat nog niet genoeg is, kun je als ultimate ook nog eens de Champion Buster inzetten.

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Eerder deze week verscheen ook al de character guide voor de rubberen Ms. Marvel. Dit personage is niet alleen in staat om van dichtbij rake klappen uit te delen, maar is juist bijzonder effectief op middellange afstand. Hoewel Ms. Marvel niet over een dash beschikt, is ze in staat om zich met haar flexibele ledematen snel te verplaatsen. Met haar 'Embiggen!' ultimate skill kan Ms. Marvel gigantisch worden, waardoor ze nog meer afstand kan overbruggen.

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Marvel Tōkon: Fighting Souls is in productie bij Arc System Works en verschijnt op 6 augustus 2026 voor PlayStation 5 en pc. Wil je de game al wat eerder spelen? Op 24 juli 2026 gaat de Marvel Tōkon: Fighting Souls open bèta van start!