Creepshow biedt verhalende horror in augustus 2026

DreadXP, PHL Games en een aantal andere partijen hebben vandaag hun nieuwste game uit de doeken gedaan: de officieel gelicentieerde Creepshow.

De verhalende horrorgame is gebaseerd op de doldwaze tv-serie van Shudder. In samenwerking met AMC en Evoke Entertainment brengen DreadXP en PHL Games de franchise naar gameland. Middels een 'een zalig duistere horrorverhalenbundel' wordt Creepshow geïntroduceerd aan het point & click-genre. De titel is een verzameling bizarre, op zichzelf staande verhalen met duistere humor en onvoorspelbare eindes. Elk hoofdstuk kent diens eigen nachtmerrie met nieuwe personages, kersverse monsters en een lot dat je niet ziet aankomen. Mocht je trek hebben in een gezonde dosis pulp-horror met minigames en diversiteit; check dan vooral de onderstaande trailer.

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Creepshow komt in augustus 2026 te verschijnen voor de pc via Steam.