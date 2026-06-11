Creepshow biedt verhalende horror in augustus 2026
DreadXP, PHL Games en een aantal andere partijen hebben vandaag hun nieuwste game uit de doeken gedaan: de officieel gelicentieerde Creepshow.
De verhalende horrorgame is gebaseerd op de doldwaze tv-serie van Shudder. In samenwerking met AMC en Evoke Entertainment brengen DreadXP en PHL Games de franchise naar gameland. Middels een 'een zalig duistere horrorverhalenbundel' wordt Creepshow geïntroduceerd aan het point & click-genre. De titel is een verzameling bizarre, op zichzelf staande verhalen met duistere humor en onvoorspelbare eindes. Elk hoofdstuk kent diens eigen nachtmerrie met nieuwe personages, kersverse monsters en een lot dat je niet ziet aankomen. Mocht je trek hebben in een gezonde dosis pulp-horror met minigames en diversiteit; check dan vooral de onderstaande trailer.
Creepshow komt in augustus 2026 te verschijnen voor de pc via Steam.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Leuk leuk! Ken the Creepshow nog van vroegáh op VHS. Met die animatronic pop die je dan meenam als een soort host naar de verschillende verhalen haha. Dacht een stuk of 3 a 5 aparte verhalen die ook nog eens erg slecht waren. Leuk om eens een keer te checken.