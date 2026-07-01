Cyberpunk life-sim Nivalis Nights kent eindelijk releasedatum

505 Games en ontwikkelaar ION LANDS hebben na jarenlang ontwikkeling eindelijk de releasedatum van de cyberpunk city-builder Nivalis Nights onthuld.

Aan games met een cyberpunk-setting hebben we tegenwoordig geen gebrek, maar ION LANDS komt toch met iets gloednieuws. Nivalis Nights is geen actievolle RPG of een bikkelharde shooter: het gaat hier om een simulatiegame, waarin je simpelweg het moeilijke leven in een cyberpunk-dystopie moet zien te doorstaan. Je bent geen held of heldin; je moet simpelweg je boterham verdienen en tussendoor hopelijk de levens van de mensen om je heen een stukje aangenamer maken.

ION Lands geeft aan dat je meerdere keuzes hebt om je eigen leven invulling te geven. Je kan je focussen op de mensen om je heen en via PR een naam voor jezelf maken. Wie weet vind je zelfs de liefde in deze meedogenloze stad. Aan de andere kant kan je jezelf focussen op carrière maken. Van populaire restaurants tot felbegeerde nachtclubs; voor de ondernemers valt er genoeg geld te verdienen. En mocht je graag een pauze willen van alle drukte, dan kan je via de haven met de boot het metropool verkennen, je eigen huis inrichten en meedoen aan het grote cyberpunk-schaaktoernooi.

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Nivalis Nights is beschikbaar vanaf 29 september 2026 voor de pc via Steam.