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Cyberpunk life-sim Nivalis Nights kent eindelijk releasedatum

Door Bram Noteboom

505 Games en ontwikkelaar ION LANDS hebben na jarenlang ontwikkeling eindelijk de releasedatum van de cyberpunk city-builder Nivalis Nights onthuld.

Aan games met een cyberpunk-setting hebben we tegenwoordig geen gebrek, maar ION LANDS komt toch met iets gloednieuws. Nivalis Nights is geen actievolle RPG of een bikkelharde shooter: het gaat hier om een simulatiegame, waarin je simpelweg het moeilijke leven in een cyberpunk-dystopie moet zien te doorstaan. Je bent geen held of heldin; je moet simpelweg je boterham verdienen en tussendoor hopelijk de levens van de mensen om je heen een stukje aangenamer maken.

ION Lands geeft aan dat je meerdere keuzes hebt om je eigen leven invulling te geven. Je kan je focussen op de mensen om je heen en via PR een naam voor jezelf maken. Wie weet vind je zelfs de liefde in deze meedogenloze stad. Aan de andere kant kan je jezelf focussen op carrière maken. Van populaire restaurants tot felbegeerde nachtclubs; voor de ondernemers valt er genoeg geld te verdienen. En mocht je graag een pauze willen van alle drukte, dan kan je via de haven met de boot het metropool verkennen, je eigen huis inrichten en meedoen aan het grote cyberpunk-schaaktoernooi.

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Nivalis Nights is beschikbaar vanaf 29 september 2026 voor de pc via Steam.

Bron: 505 Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Nivalis Nights
Nivalis Nights

Ontwikkelaar

ION LANDS

Uitgever

505 Games

Release

29 september 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
4 dagen geleden om 16:28

Deze staat al een hele tijd op de wishlist. Vind het stijltje heel vet. Hopelijk is de gameplay dat ook

1
Avatar Kroepie
Kroepie
lvl3 XP Farmer
4 dagen geleden om 12:50

Ik ken deze game verder niet, maar de omschrijving doet mij denken aan Frostpunk

1
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