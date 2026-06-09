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Demi and the Fractured Dream is een avonturengame vol charme

Door Simon Verbeke

Aan de categorie 'charmante singleplayer avonturengames' mogen we vanaf volgend jaar ook Demi and the Fractured Dream toevoegen. Deze kleurrijke game heeft een nieuwe trailer gekregen die ons warm maakt voor de release.

Ga op avontuur in Demi and the Fractured Dream

Demi and the Fractured Dream draait om een zekere Demi die op avontuur gaat in Somnus. Dit is een kleurrijke en fantasievolle wereld, die geteisterd wordt door drie vervloekte beesten. Het is jouw taak om Somnus te verkennen, dungeons te onderzoeken, puzzels op te lossen én de monsters te verslaan. Word jij de held die Somnus nodig heeft? Bekijk de gameplaytrailer hieronder.

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Demi and the Fractured Dream verschijnt in februari van 2027 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 1&2 en pc.

Bron: Annapurna Interactive
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Demi and the Fractured Dream
Demi and the Fractured Dream

Ontwikkelaar

Yarn Owl Studios

Uitgever

Annapurna Interactive

Release

Februari 2027

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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