Demi and the Fractured Dream is een avonturengame vol charme

Aan de categorie 'charmante singleplayer avonturengames' mogen we vanaf volgend jaar ook Demi and the Fractured Dream toevoegen. Deze kleurrijke game heeft een nieuwe trailer gekregen die ons warm maakt voor de release.

Ga op avontuur in Demi and the Fractured Dream

Demi and the Fractured Dream draait om een zekere Demi die op avontuur gaat in Somnus. Dit is een kleurrijke en fantasievolle wereld, die geteisterd wordt door drie vervloekte beesten. Het is jouw taak om Somnus te verkennen, dungeons te onderzoeken, puzzels op te lossen én de monsters te verslaan. Word jij de held die Somnus nodig heeft? Bekijk de gameplaytrailer hieronder.

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Demi and the Fractured Dream verschijnt in februari van 2027 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 1&2 en pc.