Denshattack! is volledig losgeslagen and I love it
We kunnen veel zeggen over Denshattack!, maar niemand kan beweren dat de game niet origineel is. De aankomende titel draait om een compleet losgeslagen Japanse trein die kan flippen, grinden en door de lucht vliegen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. De gameplay oogt compleet absurd en ik moet zeggen; I like it!
In Denshattack! nemen we de controle over een Japans treintje dat zich logischerwijs voortbeweegt over een spoor. Welk spoor dat is, bepaal je grotendeels zelf. De trein in Denshattack! is namelijk volledig losgeslagen en in staat om tussen verschillende sporen te springen, zichzelf te flippen of gewoon even een stuk te grinden. En dat allemaal onder het genot van opzwepende muziek en migraineveroorzakende visuals. Geloof je me niet? Bekijk dan vooral onderstaande trailer, waarin we tevens een eerste bossfight uit Denshattack! te zien krijgen.
Denshattack! verschijnt op 15 juli voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game verschijnt daarnaast ook op Xbox Game Pass.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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