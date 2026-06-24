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Denshattack! is volledig losgeslagen and I love it

Door Rudy Wijnberg

We kunnen veel zeggen over Denshattack!, maar niemand kan beweren dat de game niet origineel is. De aankomende titel draait om een compleet losgeslagen Japanse trein die kan flippen, grinden en door de lucht vliegen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. De gameplay oogt compleet absurd en ik moet zeggen; I like it!

In Denshattack! nemen we de controle over een Japans treintje dat zich logischerwijs voortbeweegt over een spoor. Welk spoor dat is, bepaal je grotendeels zelf. De trein in Denshattack! is namelijk volledig losgeslagen en in staat om tussen verschillende sporen te springen, zichzelf te flippen of gewoon even een stuk te grinden. En dat allemaal onder het genot van opzwepende muziek en migraineveroorzakende visuals. Geloof je me niet? Bekijk dan vooral onderstaande trailer, waarin we tevens een eerste bossfight uit Denshattack! te zien krijgen.

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Denshattack! verschijnt op 15 juli voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game verschijnt daarnaast ook op Xbox Game Pass.

Bron: Fireshine Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Denshattack!
Denshattack!

Ontwikkelaar

Undercoders

Uitgever

Fireshine Games

Release

15 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Dilectus
Dilectus
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 13:49

Ziet er vermakelijk uit.

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