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Dit zijn de nieuwe Call of Duty: Black Ops 7 multiplayer maps

Door Rudy Wijnberg
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Op 17 september gaat seizoen 6, ‘The Haunting’, van start in Call of Duty: Black Ops 7. Het nieuwe seizoen is zoals gebruikelijk opgedeeld in twee delen, waarbij we in iedere fase een grote hoeveelheid nieuwe content voorgeschoteld krijgen. Het seizoen gaat lekker van start, want we trappen af met twee nieuwe multiplayermaps!

Bekijk nu onderstaande video voor een eerste blik op Quantum en Bloodstead. De twee nieuwe 6v6-maps kennen wederom de nodige POI's waar het gros van de gevechten gaat plaatsvinden. Op Quantum reizen we af naar een ijzig landschap, waar we vechten rondom een toren, chaos ervaren op een plein en close combat kunnen aangaan tussen wat serverrekken.

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Bloodstead kan herkenbaar ogen, want deze map speelt zich af op een nieuwe versie van het Mason-safehouse. De map is logischerwijs voorzien van elementen die in lijn zijn met het ‘Haunting’-thema. Zo begeven we ons in de ‘frisse’ lucht op POI Tessie, worden we besproeid in de Cyst Lodge en kunnen we ons onderdompelen in een zee van bloed bij Escape.

Naast bovenstaande maps verschijnen er ook een aantal exclusieve maps voor de T.E.D.D. Trials Sim. Zo reizen we af naar een herkenbare diner op Roadkill, voelen we ons zielsalleen op Lost en ligt het vuur ons aan de schenen op Inferno.

De gratis content is vanaf 17 september te downloaden in Call of Duty: Black Ops 7.

Bron: Activision
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2576 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Treyarch

Uitgever

Activision Blizzard

Release

14 november 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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