Duisternis daalt neer in Call of Duty: Black Ops 7 en Warzone Season 6
Op 17 september 2026 gaat Seizoen 6 ‘The Haunting’ van start in Call of Duty: Black Ops 7 en Call of Duty: Warzone. Dit griezelige seizoen introduceert onder andere de Doom Slayer, gethematiseerde multiplayermaps, een nieuwe survivalmap en meer!
Het zesde seizoen van Call of Duty: Black Ops 7 gaat op 17 september van start. The Haunting, zoals het seizoen is genoemd, zet vol in op het Halloween-thema, waarbij Avalon in de endgame volledig in de nacht wordt gehuld. Hierdoor kunnen we het ‘Forbidden Summoning Event’ starten, waarmee we een oeroud gevaar ontketenen.
Het gros van de nieuwe content is echter in de diverse multiplayer modi te vinden. Zo verschijnen er bij de lancering twee nieuwe maps in de vorm van Quantum en Bloodstead. Voor Call of Duty: Black Ops 7 Zombies verschijnt er eveneens nieuwe content. Tenshu dient bijvoorbeeld als nieuwe Survival Map en daarnaast zien we een nieuwe ‘Directed Mode’, waardoor we door het verhaal worden geloodst.
Natuurlijk kan een update voor Call of Duty: Warzone niet ontbreken. Haven's Hollow wordt namelijk omgedoopt tot ‘Haunted Hollow’, waar we op allerlei gespuis en realiteitsvervormende evenementen stuiten. Dat is echter niet het meest opvallende in het gebied. Er raast namelijk een spooktrein door Haunted Hollow die je terug in de realiteit moet zien te krijgen.
Het meest opvallende in bovenstaande trailer is natuurlijk de nieuwe operator. Dankzij de Limited Time DOOM Event Pass kunnen we namelijk de Doom Slayer als operator ontgrendelen. Mocht je niet per se als de Doom Slayer willen spelen, maar wel een soortgelijk uiterlijk willen hebben, dan kun je eventueel ook aan de slag met de Doom Guy-skins.
Call of Duty: Black Ops 7 en Call of Duty: Warzone Season 6: The Haunting gaan op 17 september van start.
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