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Call of Duty: Black Ops 7 - Rex Infernus brengt einde aan Zombies-verhaallijn

Door Rudy Wijnberg
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Het Call of Duty: Black Ops 7 Zombies-avontuur gaat door. In Black Ops 7 Zombies - Rex Infernus gaan we eindelijk de confrontatie aan met Warden, wat het Zombies-hoofdstuk tot een conclusie moet breien.

Op 20 augustus 2026 gaat Black Ops 7 Season 5 Reloaded van start. Onderdeel van dit seizoen is de toevoeging van Rex Infernus, een gratis update voor de Zombies-modus. In de gratis update betreden we het gelijknamige Rex Infernus, een gebied waar de grote bad guy Warden zich schuilhoudt. Sta je te trappelen om van start te gaan, dan moet je helaas nog even wachten. Om dat wachten te verzachten, heeft Activision wel alvast een Rex Infernus-cinematic en gameplayvideo voor je geprepareerd.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Call of Duty: Black Ops 7 Season 5 Reloaded gaat op 20 augustus live als gratis update voor de game. Kijk je liever uit naar wat komen gaat? Check dan nu de eerste campagnebeelden van Call of Duty: Modern Warfare 4!

Bron: Activision
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Treyarch

Uitgever

Activision Blizzard

Release

14 november 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
3 dagen geleden om 14:03

is er gezegd dat er een einde aan komt? Zal wel weer open-ended zijn zodat ze meer zombie modes kunnen uitmelken in de toekomst, toch?

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