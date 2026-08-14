Call of Duty: Black Ops 7 - Rex Infernus brengt einde aan Zombies-verhaallijn
Het Call of Duty: Black Ops 7 Zombies-avontuur gaat door. In Black Ops 7 Zombies - Rex Infernus gaan we eindelijk de confrontatie aan met Warden, wat het Zombies-hoofdstuk tot een conclusie moet breien.
Op 20 augustus 2026 gaat Black Ops 7 Season 5 Reloaded van start. Onderdeel van dit seizoen is de toevoeging van Rex Infernus, een gratis update voor de Zombies-modus. In de gratis update betreden we het gelijknamige Rex Infernus, een gebied waar de grote bad guy Warden zich schuilhoudt. Sta je te trappelen om van start te gaan, dan moet je helaas nog even wachten. Om dat wachten te verzachten, heeft Activision wel alvast een Rex Infernus-cinematic en gameplayvideo voor je geprepareerd.
Call of Duty: Black Ops 7 Season 5 Reloaded gaat op 20 augustus live als gratis update voor de game. Kijk je liever uit naar wat komen gaat? Check dan nu de eerste campagnebeelden van Call of Duty: Modern Warfare 4!
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is er gezegd dat er een einde aan komt? Zal wel weer open-ended zijn zodat ze meer zombie modes kunnen uitmelken in de toekomst, toch?