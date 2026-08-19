Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Documentatie voor nieuwe DualSense Edge ingediend bij FCC

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Volgens een ingediend document bij de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) komt er een geüpdatete variant van PlayStation's DualSense Edge-controller aan. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hierbij om een versie die gebruikers in staat stelt om de lithium-ionbatterij te vervangen.

De DualSense Edge ter waarde van € 199,00 is Sony's antwoord op een pro-controller voor PlayStation 5 en pc. De meer geavanceerde controller gaat momenteel door het leven als CFI-ZCP1, maar dat moet spoedig CFI-ZCP2 worden. De verwachting is dat dit nieuwe model gebruikers de mogelijkheid geeft om de interne batterij te vervangen. Vanaf 2027 worden hardwareleveranciers verplicht om producten te voorzien van de mogelijkheid om accu's en batterijen te vervangen. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat Nintendo nieuwe Nintendo Switch 2-modellen op de markt brengt.

DualSense Edge Controller

Of dit nieuwe model van PlayStation's DualSense Edge gepaard gaat met een prijsverhoging of andere wijzigingen, is momenteel onbekend.

Bron: ResetEra
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2373 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
7 uur geleden

Prijzig, maar als dit de "prijs" die men moet incasseren om "easy" de batterij te vervangen dan neem ik dat voor lief.

0
Avatar JustAce
JustAce
lvl6 Combo Juggler
7 uur geleden

Mij iets te duur.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
11 uur geleden

Nog duurder dan €199,- voor een controller? De wereld is echt gek aan het worden hè 😅

1
Avatar Snafu
Snafu
lvl9 NPC 2.0
12 uur geleden

Volgens mij wordt de Switch 2 ook duurder door deze verandering. Dus het zou me niet verbazen.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord