Documentatie voor nieuwe DualSense Edge ingediend bij FCC

Volgens een ingediend document bij de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) komt er een geüpdatete variant van PlayStation's DualSense Edge-controller aan. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hierbij om een versie die gebruikers in staat stelt om de lithium-ionbatterij te vervangen.

De DualSense Edge ter waarde van € 199,00 is Sony's antwoord op een pro-controller voor PlayStation 5 en pc. De meer geavanceerde controller gaat momenteel door het leven als CFI-ZCP1, maar dat moet spoedig CFI-ZCP2 worden. De verwachting is dat dit nieuwe model gebruikers de mogelijkheid geeft om de interne batterij te vervangen. Vanaf 2027 worden hardwareleveranciers verplicht om producten te voorzien van de mogelijkheid om accu's en batterijen te vervangen. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat Nintendo nieuwe Nintendo Switch 2-modellen op de markt brengt.

Of dit nieuwe model van PlayStation's DualSense Edge gepaard gaat met een prijsverhoging of andere wijzigingen, is momenteel onbekend.