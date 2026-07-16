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Doom in Top 25 meest invloedrijke Amerikaanse werken

Door Hannah Herzberg
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Wat hebben Moby Dick, Levi’s Jeans, Mickey Mouse en Doom met elkaar gemeen? Precies, ze zijn opgenomen in de top 25-lijst van de meest invloedrijke werken uit de Amerikaanse cultuur.

Dat Doom een van de invloedrijkste videogames uit de geschiedenis is, hoeft eigenlijk niet meer gezegd te worden. The Washington Post gaat zelfs nog een stapje verder en stelt dat het een van de invloedrijkste werken uit de Amerikaanse cultuurgeschiedenis is. Hoe eervol deze waardering ook klinkt, achter deze impact schuilt een duister verhaal. In 1999 haalde Doom met name de krantenkoppen, omdat Eric Harris en Dylan Klebold, de Columbine-schutters, grote fans waren van de game. Hierdoor raakte Amerika verwikkeld in een heftig debat over de vraag of Doom de twee tieners had aangezet tot ongekend geweld. Het land had een simpelere zondebok nodig dan te losse wapenwetten en onvoldoende aandacht voor mentale gezondheid, waardoor games en heavy metal vaak goed van pas kwamen.

Doom gameplay

Dit jaar heeft de Library of Congress de muziek van Doom opgenomen in het National Recording Registry, wat volgens gamecriticus Gene Park het bewijs is dat “de Verenigde Staten vrede kunnen sluiten met hun eigen demonen.”

Bron: The Washington Post
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 70 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot DOOM Classic
DOOM Classic

Ontwikkelaar

id Software

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

10 december 1993

Platforms

PC
SNES
X360
PS4
XONE
Mob
NSW
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Reacties
Avatar Gertzilla
Gertzilla
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Doom….. uren lang de shareware versie gespeeld op de administratie pc van mijn ouders. Op mijn verjaardag kreeg ik toen der tijd de volledige versie. Man man Doom en Nintendo zijn toch echt wel een groot onderdeel van de fijne jeugd herinneringen. Elk deel weer speel ik helemaal kapot. En net als dat ik elk jaar de star wars saga opnieuw kijk(behalve de rey trilogie🤮) speel ik ook bijna elk jaar weer doom 1 t/m eternal uit (daar komt de dark ages ook bij waarschijnlijk)

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