Doom in Top 25 meest invloedrijke Amerikaanse werken

Wat hebben Moby Dick, Levi’s Jeans, Mickey Mouse en Doom met elkaar gemeen? Precies, ze zijn opgenomen in de top 25-lijst van de meest invloedrijke werken uit de Amerikaanse cultuur.

Dat Doom een van de invloedrijkste videogames uit de geschiedenis is, hoeft eigenlijk niet meer gezegd te worden. The Washington Post gaat zelfs nog een stapje verder en stelt dat het een van de invloedrijkste werken uit de Amerikaanse cultuurgeschiedenis is. Hoe eervol deze waardering ook klinkt, achter deze impact schuilt een duister verhaal. In 1999 haalde Doom met name de krantenkoppen, omdat Eric Harris en Dylan Klebold, de Columbine-schutters, grote fans waren van de game. Hierdoor raakte Amerika verwikkeld in een heftig debat over de vraag of Doom de twee tieners had aangezet tot ongekend geweld. Het land had een simpelere zondebok nodig dan te losse wapenwetten en onvoldoende aandacht voor mentale gezondheid, waardoor games en heavy metal vaak goed van pas kwamen.

Dit jaar heeft de Library of Congress de muziek van Doom opgenomen in het National Recording Registry, wat volgens gamecriticus Gene Park het bewijs is dat “de Verenigde Staten vrede kunnen sluiten met hun eigen demonen.”