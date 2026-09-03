Dragon Ball Xenoverse 3 krijgt explosieve trailer

De ondersteuning van Dragon Ball Xenoverse 2 is inmiddels afgelopen en de blikken staan nu helemaal op de toekomst gericht. Volgend jaar verschijnt Dragon Ball Xenoverse 3 en van die game hebben we een nieuwe trailer in de aanbieding.

Veel spektakel in Dragon Ball Xenoverse 3-trailer

Het is Dragon Ball, dus uiteráárd zit de trailer vol dramatische en explosieve taferelen. Deze actiegame zal meer dan 130 personages hebben (niet allemaal speelbaar) om uit te kiezen en elke vechter heeft nu eenmaal een bepaalde dramatische flair. Zet het volume dus lekker hard, druk hieronder op play en geniet van de nieuwe beelden!

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Dragon Ball Xenoverse 3 verschijnt ergens in 2027 voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. De ontwikkelaar is trouwens van plan om ook deze game lang te ondersteunen. Lees zeker ons interview met producer Masayuki Hiranao eens na voor nog meer info!