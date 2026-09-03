Dragon Ball Xenoverse 3 krijgt explosieve trailer
De ondersteuning van Dragon Ball Xenoverse 2 is inmiddels afgelopen en de blikken staan nu helemaal op de toekomst gericht. Volgend jaar verschijnt Dragon Ball Xenoverse 3 en van die game hebben we een nieuwe trailer in de aanbieding.
Veel spektakel in Dragon Ball Xenoverse 3-trailer
Het is Dragon Ball, dus uiteráárd zit de trailer vol dramatische en explosieve taferelen. Deze actiegame zal meer dan 130 personages hebben (niet allemaal speelbaar) om uit te kiezen en elke vechter heeft nu eenmaal een bepaalde dramatische flair. Zet het volume dus lekker hard, druk hieronder op play en geniet van de nieuwe beelden!
Dragon Ball Xenoverse 3 verschijnt ergens in 2027 voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. De ontwikkelaar is trouwens van plan om ook deze game lang te ondersteunen. Lees zeker ons interview met producer Masayuki Hiranao eens na voor nog meer info!
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Ok heb echt 5min geleden Dragon Ball FighterZ gekocht voor 10€ op PSN, mijn vrouw en ik zochten een goeie DBZ game en van wat ik online zag is dat toch echt de betere
En voor 10€ maar!
Laatste DBZ game die ik heb gespeeld was Budokai op PS2 haha
De gameplay van de Xenoverse games klikt niet voor mij, ik wacht deze dus rustig af maar heb geen hoge verwachtingen dat het met Xenoverse 3 erg verbeterd zal worden.
De laatste die ik extreem veel gespeeld heb waren Budokai 1 en 2 op de Cube. Al meer dan 20 jaar terug ondertussen. Tenkaichi 2 op de Wii viel me erg tegen, dat was ook mijn laatste. Heb geen zin meer in Fightinggames, geeft me iets te veel stress denk ik.
Ik ben echt een groot fan van Dragon Ball, maar de Xenoverse games spreken mij echt totaal niet aan. Ik wacht wel op Sparking 5 of Kakarot 2 .
Nog beter zou zijn een full on remake van Dragon Ball Z: Super Saiya Densetsu