Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Dragon Ball Xenoverse 3 krijgt explosieve trailer

Door Simon Verbeke
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De ondersteuning van Dragon Ball Xenoverse 2 is inmiddels afgelopen en de blikken staan nu helemaal op de toekomst gericht. Volgend jaar verschijnt Dragon Ball Xenoverse 3 en van die game hebben we een nieuwe trailer in de aanbieding.

Veel spektakel in Dragon Ball Xenoverse 3-trailer

Het is Dragon Ball, dus uiteráárd zit de trailer vol dramatische en explosieve taferelen. Deze actiegame zal meer dan 130 personages hebben (niet allemaal speelbaar) om uit te kiezen en elke vechter heeft nu eenmaal een bepaalde dramatische flair. Zet het volume dus lekker hard, druk hieronder op play en geniet van de nieuwe beelden!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Dragon Ball Xenoverse 3 verschijnt ergens in 2027 voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. De ontwikkelaar is trouwens van plan om ook deze game lang te ondersteunen. Lees zeker ons interview met producer Masayuki Hiranao eens na voor nog meer info!

Bron: Dimps
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 336 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Dragon Ball Xenoverse 3
Dragon Ball Xenoverse 3

Ontwikkelaar

Dimps

Uitgever

Bandai Namco

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Ok heb echt 5min geleden Dragon Ball FighterZ gekocht voor 10€ op PSN, mijn vrouw en ik zochten een goeie DBZ game en van wat ik online zag is dat toch echt de betere
En voor 10€ maar!
Laatste DBZ game die ik heb gespeeld was Budokai op PS2 haha

0
Avatar Larv
Larv
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 uur geleden

De gameplay van de Xenoverse games klikt niet voor mij, ik wacht deze dus rustig af maar heb geen hoge verwachtingen dat het met Xenoverse 3 erg verbeterd zal worden.

0
Avatar Flappy
Flappy
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

De laatste die ik extreem veel gespeeld heb waren Budokai 1 en 2 op de Cube. Al meer dan 20 jaar terug ondertussen. Tenkaichi 2 op de Wii viel me erg tegen, dat was ook mijn laatste. Heb geen zin meer in Fightinggames, geeft me iets te veel stress denk ik.

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Ik ben echt een groot fan van Dragon Ball, maar de Xenoverse games spreken mij echt totaal niet aan. Ik wacht wel op Sparking 5 of Kakarot 2 .


Nog beter zou zijn een full on remake van Dragon Ball Z: Super Saiya Densetsu

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord