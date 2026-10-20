Drill Keeper maakt zich op voor Game Pass-release in 2027
Hooded Horse en ShoulderByte brachten Drill Keeper mee naar de ID@Xbox Fall 2026 met een flitsende gameplaytrailer.
Wat is Drill Keeper? Nou, laten we het kort houden: het gaat om een 'deck-building roguelike siege defense' game. Je reist door het gehele heelal op zoek naar waardevolle resources. Deze zet je vervolgens weer in om je 'Planetary Drill' te beschermen van allerlei alien-dreigingen. Bouw daarom krachtige combinaties in je deck, want uiteraard gaat het hier om een roguelike deckbuilder, en optimaliseer je verdedigende strategieën voor de langetermijnprogressie. Daarnaast valt er genoeg te experimenteren met verschillende helden, facties en meer. Kijk het hieronder zelf in actie:
Drill Keeper is beschikbaar in het derde kwartaal van 2027 voor de pc en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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