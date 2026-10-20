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ID@Xbox Fall 2026

Duistere actie-RPG Vanran maakt opkomst in 2027

Door Bram Noteboom
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ID@Xbox Fall 2026 had genoeg duistere games in huis, zo ook de actie-RPG Vanran. Tijdens de showcase werd een nieuwe trailer vrijgegeven, waarin verse gameplaybeelden voorbij kwamen en ook de releasewindow wereldkundig werkt gemaakt.

Met een uitzinnige kunststijl en een behoorlijk ruige framerate moeten we het doen. In Vanran speel je als een gevallen slaaf en pak je zwaard op om zo een revolutie te starten. Naast de gebruikelijke soulslike-combat heeft ontwikkelaar BECUZUS een aantal unieke selling points. Zo gaat de groei van je personage automatisch, zijn er willekeurige dungeons te vinden en neem je het op tegen titanische vijanden die je kan beklimmen. Aan het einde van de rit werk je naar meerdere eindes toe, dus het is aan jou om te kiezen tussen wraak en verlossing. Neem vooral hieronder een kijkje:

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Vanran is beschikbaar in 2027 voor de pc en Xbox Series X|S.

Bron: ID@Xbox Fall 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5722 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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