Duistere actie-RPG Vanran maakt opkomst in 2027

ID@Xbox Fall 2026 had genoeg duistere games in huis, zo ook de actie-RPG Vanran. Tijdens de showcase werd een nieuwe trailer vrijgegeven, waarin verse gameplaybeelden voorbij kwamen en ook de releasewindow wereldkundig werkt gemaakt.

Met een uitzinnige kunststijl en een behoorlijk ruige framerate moeten we het doen. In Vanran speel je als een gevallen slaaf en pak je zwaard op om zo een revolutie te starten. Naast de gebruikelijke soulslike-combat heeft ontwikkelaar BECUZUS een aantal unieke selling points. Zo gaat de groei van je personage automatisch, zijn er willekeurige dungeons te vinden en neem je het op tegen titanische vijanden die je kan beklimmen. Aan het einde van de rit werk je naar meerdere eindes toe, dus het is aan jou om te kiezen tussen wraak en verlossing. Neem vooral hieronder een kijkje:

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Vanran is beschikbaar in 2027 voor de pc en Xbox Series X|S.