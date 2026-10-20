Duistere actie-RPG Vanran maakt opkomst in 2027
ID@Xbox Fall 2026 had genoeg duistere games in huis, zo ook de actie-RPG Vanran. Tijdens de showcase werd een nieuwe trailer vrijgegeven, waarin verse gameplaybeelden voorbij kwamen en ook de releasewindow wereldkundig werkt gemaakt.
Met een uitzinnige kunststijl en een behoorlijk ruige framerate moeten we het doen. In Vanran speel je als een gevallen slaaf en pak je zwaard op om zo een revolutie te starten. Naast de gebruikelijke soulslike-combat heeft ontwikkelaar BECUZUS een aantal unieke selling points. Zo gaat de groei van je personage automatisch, zijn er willekeurige dungeons te vinden en neem je het op tegen titanische vijanden die je kan beklimmen. Aan het einde van de rit werk je naar meerdere eindes toe, dus het is aan jou om te kiezen tussen wraak en verlossing. Neem vooral hieronder een kijkje:
Vanran is beschikbaar in 2027 voor de pc en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Zoek een vermiste piloot in pixel-art avontuur Graytail
Ga op avontuur als detective in een wereld waarin niets is wat het lijkt in Graytail.0 reacties
-
Trailer
Shrek 2 Remastered bevestigd, komt in november 2026 uit
Shrek 2 Remastered is officieel bevestigd tijdens ID@Xbox Fall 2026. De game komt volgende maand al te verschijnen.1 reactie
-
Trailer
The Wolf Among Us Remastered-trailer toont Bigby in actie
Telltale Games pusht The Wolf Among Us Remastered hard. Check hier de verhalende trailer van de thriller.0 reacties
-
Trailer
Red Kiss laat vampierspionnen los in Berlijn
In Red Kiss stuur je een team vampierspionnen aan in Berlijn tijdens de Koude Oorlog.0 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.