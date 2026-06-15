EA Advertising brengt advertenties op schaal naar EA-games

Ben jij van mening dat je game van zeventig piek al genoeg reclame bevat? Dan is er goed nieuws! Electronic Arts heeft namelijk EA Advertising aangekondigd, een platform waarmee adverteerders eenvoudig reclame kunnen maken in games.

Electronic Arts heeft zojuist uitvoerig zijn nieuwste technologische innovatie uit de doeken gedaan. EA Advertising stelt adverteerders namelijk in staat om spelers in real time te targeten met zogenoemde "non-intrusive ads". Zo kunnen merken spelers bereiken via diverse in-game billboards in de EA Sports-games, maar wordt het in de toekomst ook mogelijk om grootschalige samenwerkingen uit te rollen.

Deze samenwerkingen komen doorgaans in de vorm van in-game challenges, reward-driven objectives en branded content. Deze campagnes verlopen via EA's eigen Ad Server en SDK, die direct geïntegreerd zijn met de Frostbite Engine. Hierdoor zijn adverteerders in staat om zaken als vertoningen en prestaties nauwkeurig bij te houden.

Zit jij te wachten op een Coca-Cola-branded bolide in de Need for Speed: Most Wanted Remake of door het Kruidvat gesponsorde medpacks in de volgende Mass Effect? Je kent het riedeltje inmiddels; laat het weten in de reacties.