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EA Advertising brengt advertenties op schaal naar EA-games

Door Rudy Wijnberg

Ben jij van mening dat je game van zeventig piek al genoeg reclame bevat? Dan is er goed nieuws! Electronic Arts heeft namelijk EA Advertising aangekondigd, een platform waarmee adverteerders eenvoudig reclame kunnen maken in games.

Electronic Arts heeft zojuist uitvoerig zijn nieuwste technologische innovatie uit de doeken gedaan. EA Advertising stelt adverteerders namelijk in staat om spelers in real time te targeten met zogenoemde "non-intrusive ads". Zo kunnen merken spelers bereiken via diverse in-game billboards in de EA Sports-games, maar wordt het in de toekomst ook mogelijk om grootschalige samenwerkingen uit te rollen.

EA Advertising

Deze samenwerkingen komen doorgaans in de vorm van in-game challenges, reward-driven objectives en branded content. Deze campagnes verlopen via EA's eigen Ad Server en SDK, die direct geïntegreerd zijn met de Frostbite Engine. Hierdoor zijn adverteerders in staat om zaken als vertoningen en prestaties nauwkeurig bij te houden.

Zit jij te wachten op een Coca-Cola-branded bolide in de Need for Speed: Most Wanted Remake of door het Kruidvat gesponsorde medpacks in de volgende Mass Effect? Je kent het riedeltje inmiddels; laat het weten in de reacties.

Bron: EA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 22:02

Battlefield 6: "I need a medic!", krijg je een pop-up van korting op pleisters bij de Etos....

1
Avatar Robert-Frans
Robert-Frans
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 weken geleden om 19:13

Ach ja, het blijft een gouden vuistregel in de gamesindustrie: noem een malafide ontwikkeling en EA is er al over aan het nadenken of heeft het zelf bedacht.

2
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 weken geleden om 18:54 bewerkt

EAd block?

2
Avatar Bleacdemon
Bleacdemon
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 18:13

Pffffff, ik moet hier toch even niet aan denken. Ik loop dagelijks al tegen teveel reclame aan. Gelukkig hebben we Gameliner.

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 weken geleden om 17:49

Ook Matthew Ball heeft het hier al over bij Xbox 😬

0
Avatar RJ
RJ
lvl5 Thread Hunter
2 weken geleden om 16:16

Electronic Advertising

1
Avatar Hanswezen
Hanswezen
Gameliner
2 weken geleden om 14:55

Als het bij een sportsgame is en de prijs daardoor omlaag zou gaan, zou ik het een prima optie vinden. Blijft de prijs hetzelfde....tja...

3
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
2 weken geleden om 14:45

Corpo scumbags die een manier vinden om extra geld uit consumenten te schudden. Die zag ik niet aankomen.

Zullen we raden met wat voor pr bullshit ze gaan komen waarom dit gunstig is voor ons klanten?

1
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