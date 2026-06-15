EA Advertising brengt advertenties op schaal naar EA-games
Ben jij van mening dat je game van zeventig piek al genoeg reclame bevat? Dan is er goed nieuws! Electronic Arts heeft namelijk EA Advertising aangekondigd, een platform waarmee adverteerders eenvoudig reclame kunnen maken in games.
Electronic Arts heeft zojuist uitvoerig zijn nieuwste technologische innovatie uit de doeken gedaan. EA Advertising stelt adverteerders namelijk in staat om spelers in real time te targeten met zogenoemde "non-intrusive ads". Zo kunnen merken spelers bereiken via diverse in-game billboards in de EA Sports-games, maar wordt het in de toekomst ook mogelijk om grootschalige samenwerkingen uit te rollen.
Deze samenwerkingen komen doorgaans in de vorm van in-game challenges, reward-driven objectives en branded content. Deze campagnes verlopen via EA's eigen Ad Server en SDK, die direct geïntegreerd zijn met de Frostbite Engine. Hierdoor zijn adverteerders in staat om zaken als vertoningen en prestaties nauwkeurig bij te houden.
Zit jij te wachten op een Coca-Cola-branded bolide in de Need for Speed: Most Wanted Remake of door het Kruidvat gesponsorde medpacks in de volgende Mass Effect? Je kent het riedeltje inmiddels; laat het weten in de reacties.
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Ach ja, het blijft een gouden vuistregel in de gamesindustrie: noem een malafide ontwikkeling en EA is er al over aan het nadenken of heeft het zelf bedacht.
EAd block?
Pffffff, ik moet hier toch even niet aan denken. Ik loop dagelijks al tegen teveel reclame aan. Gelukkig hebben we Gameliner.
Ook Matthew Ball heeft het hier al over bij Xbox 😬
Electronic Advertising
Als het bij een sportsgame is en de prijs daardoor omlaag zou gaan, zou ik het een prima optie vinden. Blijft de prijs hetzelfde....tja...
Corpo scumbags die een manier vinden om extra geld uit consumenten te schudden. Die zag ik niet aankomen.
Zullen we raden met wat voor pr bullshit ze gaan komen waarom dit gunstig is voor ons klanten?