Echoes of Aincrad doet het verhaal verder uit de doeken

Nog slechts een kleine twee weekjes slapen en dan kunnen we aan de slag met Echoes of Aincrad. Deze Sword Art Online-prequel wist bij Bram al wat punten te scoren in onze preview, maar spoedig kunnen we het eindresultaat gaan beleven.

Met de release zo dichtbij, is het niet gek dat Bandai Namco wat meer door laat schemeren. Deze trailer is dan ook een vervolg op de eerder vrijgegeven story trailer, hoewel we deze keer iets meer drama voorbij zien komen. De wereld van Aincrad wordt afgesloten. Ga je dood in het spel, dan sterf je ook in het echte leven. Welke speler is te vertrouwen en wie wist van het kwaadaardige plan van de ontwikkelaars?

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Echoes of Aincrad verschijnt op 10 juli voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.