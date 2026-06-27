Echoes of Aincrad doet het verhaal verder uit de doeken
Nog slechts een kleine twee weekjes slapen en dan kunnen we aan de slag met Echoes of Aincrad. Deze Sword Art Online-prequel wist bij Bram al wat punten te scoren in onze preview, maar spoedig kunnen we het eindresultaat gaan beleven.
Met de release zo dichtbij, is het niet gek dat Bandai Namco wat meer door laat schemeren. Deze trailer is dan ook een vervolg op de eerder vrijgegeven story trailer, hoewel we deze keer iets meer drama voorbij zien komen. De wereld van Aincrad wordt afgesloten. Ga je dood in het spel, dan sterf je ook in het echte leven. Welke speler is te vertrouwen en wie wist van het kwaadaardige plan van de ontwikkelaars?
Echoes of Aincrad verschijnt op 10 juli voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.
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Ik heb de demo niet uitgespeeld, maar ben gekomen totdat je bij de inn komt. Ik vond het wel aardig, maar niet wereldschokkend. Een collega vertelde me dat het nog wel beter wordt, dus misschien moet ik het toch nog even verder spelen.
Ik heb dus de demo gespeeld een paar dagen geleden. Op aanraden van @Juggy-Gameliner die de preview had gedaan. En moet toch eerlijk bekennen dat ik ERG genoten had van de demo. Heb de game ook direct er na gepreordered!
Kon wel duidelijk merken dat het geen AAA productie was, want je character was soms aan het "ijs schaatsen", weinig toegankelijkheidsopties (ondertiteling groter maken, of ui en dat soort dingen) maar denk dat ik me er erg mee ga vermaken. Als je maar weet waar je aan begint.
Heb wel de anime weer aangezet ook om er lekker in te komen. Heb ooit alleen S1 gezien, maar ben eigenlijk wel benieuwd naar meer. Gelukkig dat de game en de anime beide trouw blijven aan het source materiaal en af en toe zo cringe als de neten zijn, hahah! Maar ja, waarom ook niet he :]