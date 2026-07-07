De 'Death Game' modus in Echoes of Aincrad is niet voor watjes

Binnen enkele dagen komt er een gloednieuwe Sword Art Online-game uit, Echoes of Aincrad. De release komt dichterbij en Bandai Namco heeft een trailer gedeeld die de focus legt op een wel heel speciale game modus.

Overleef de Death Game modus in Echoes of Aincrad

Als je enigszins bekend bent met Sword Art Online, dan weet je dat de spelers van deze VRMMO in een ietwat benarde situatie zitten. Sterf je in de game, dan sterf je ook in het echte leven. Uiteraard heeft Bandai Namco geen FBI-agenten klaarstaan in onze échte wereld om ons van kant te maken bij een game over, maar ze hebben wel een alternatief! Als je het hele concept zo realistisch mogelijk wilt beleven, dan is er de 'Death Game' modus. Hier heb je maar één save file: als je sterft, dan wordt die file ook verwijderd en mag je helemaal opnieuw beginnen. Auwtsj...

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Echoes of Aincrad verschijnt op 10 juli voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Lees hier alles wat je moet weten over deze titel!