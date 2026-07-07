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De 'Death Game' modus in Echoes of Aincrad is niet voor watjes

Door Simon Verbeke

Binnen enkele dagen komt er een gloednieuwe Sword Art Online-game uit, Echoes of Aincrad. De release komt dichterbij en Bandai Namco heeft een trailer gedeeld die de focus legt op een wel heel speciale game modus.

Overleef de Death Game modus in Echoes of Aincrad

Als je enigszins bekend bent met Sword Art Online, dan weet je dat de spelers van deze VRMMO in een ietwat benarde situatie zitten. Sterf je in de game, dan sterf je ook in het echte leven. Uiteraard heeft Bandai Namco geen FBI-agenten klaarstaan in onze échte wereld om ons van kant te maken bij een game over, maar ze hebben wel een alternatief! Als je het hele concept zo realistisch mogelijk wilt beleven, dan is er de 'Death Game' modus. Hier heb je maar één save file: als je sterft, dan wordt die file ook verwijderd en mag je helemaal opnieuw beginnen. Auwtsj...

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Echoes of Aincrad verschijnt op 10 juli voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Lees hier alles wat je moet weten over deze titel!

Bron: Bandai Namco
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 259 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Echoes of Aincrad
Echoes of Aincrad

Ontwikkelaar

Game Studio Inc.

Uitgever

Bandai Namco

Release

10 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Robert-Frans
Robert-Frans
lvl7 Checkpoint Jeugd
5 uur geleden

Als ze het écht meer invoelend hadden willen maken, dan zou na het doodgaan eigenlijk de hele game inclusief alle save files verwijderd moeten worden. Waarna je het weer opnieuw moet kopen. Dus.

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