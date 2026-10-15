ENCRYPTION is een psychologische horrortrip in Italië

Een zoektocht naar je vermiste dochter brengt je naar een verlaten stad, terwijl bosbranden steeds dichterbij komen. In ENCRYPTION verken je de Italiaanse stad Matera, los je puzzels op en probeer je uit de handen te blijven van wezens die elk geluid kunnen horen.

In de aankomende horrorgame ENCRYPTION speel je als Leonardo, die op zoek gaat naar zijn dochter Arianna. De zoektocht leidt hem naar Matera, een van de oudste bewoonde plaatsen ter wereld. De stad is verlaten en de vlammen komen steeds dichterbij. Alleen zijn ex-vrouw Sofia neemt nog zijn telefoontjes aan. Tijdens je zoektocht vind je oude documenten en beschadigde geluidsopnames die meer vertellen over de verdwijning. Er blijken meerdere verhalen te zijn die allemaal naar Arianna leiden. Het verhaal wordt verteld met filmische scènes en ingesproken dialogen. De game combineert verkennen en puzzels oplossen met stealth gameplay. In de verlaten straten en donkere gangen jagen schimmige wezens op je. Ze reageren op geluid, dus zelfs een stap door het water kan je positie verraden. Ook het openen van een deur kan ervoor zorgen dat je wordt gevonden. Stil blijven is daarom vaak de beste keuze. Toch zijn de wezens niet het enige gevaar, want ook de bosbranden vormen een bedreiging. De lucht kan op sommige plekken zelfs niet veilig zijn om in te ademen. Leonardo heeft een smartwatch die meer doet dan zijn spullen en opdrachten bijhouden. Het horloge toont ook zijn hartslag, zuurstofgehalte in het bloed, aantal stappen en batterijduur. Verder beschikt hij over een zaklamp en een apparaat dat geluid meet, zodat je beter kunt inschatten of je stil genoeg bent.

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ENCRYPTION staat gepland voor een release in 2027 op pc via Steam. Een exacte releasedatum waarop de game verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.