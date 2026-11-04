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Evercold uitbreiding voor Final Fantasy XIV krijgt releasedatum

Door Simon Verbeke
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De volgende grote uitbreiding voor Final Fantasy XIV heet 'Evercold' en verschijnt aan het begin van 2027. Dat wisten we natuurlijk al, maar Square Enix heeft nu meer precieze info gegeven.

We worden namelijk getrakteerd op een uitgebreide (cinematografische) trailer die het verhaal en de setting van Evercold uit de doeken doet. Wacht eens, hebben we deze trailer niet al eerder gezien? Dat klopt, want dit is grotendeels dezelfde trailer die eerder verscheen, al is deze wel ietwat langer/uitgebreider dan voordien. Ook krijgen we nu de precieze releasedatum waarop Evercold zal verschijnen: 23 februari. Voordien werd gezegd dat de releasedatum in januari zou liggen, de uitbreiding heeft dus een (lichte) vertraging opgelopen.

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Final Fantasy XIV is nu te spelen op alle consoles en pc. Evercold verschijnt op 23 februari (early acces op 19 februari), pre-orders kunnen al vanaf vandaag geplaatst worden.

Bron: Square Enix
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 24 reviews 402 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Final Fantasy XIV
Final Fantasy XIV

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

30 september 2010

Platforms

PC
PS3
PS4
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar DigitalHeekie
DigitalHeekie
lvl2 Journey Awaits!
3 uur geleden

hey gamers, hier een gamer die meer dan 1000 uur in deze game heb zitten, maar moet zeggen dat ik tijdens Dawntrail flink ben afgehaakt.... moet nog steeds de main quest van die expansion uitspelen.... ik vond die expansion zo tergend slecht... hebben meerdere ffxiv spelers hier last van ???

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