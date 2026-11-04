Evercold uitbreiding voor Final Fantasy XIV krijgt releasedatum
De volgende grote uitbreiding voor Final Fantasy XIV heet 'Evercold' en verschijnt aan het begin van 2027. Dat wisten we natuurlijk al, maar Square Enix heeft nu meer precieze info gegeven.
We worden namelijk getrakteerd op een uitgebreide (cinematografische) trailer die het verhaal en de setting van Evercold uit de doeken doet. Wacht eens, hebben we deze trailer niet al eerder gezien? Dat klopt, want dit is grotendeels dezelfde trailer die eerder verscheen, al is deze wel ietwat langer/uitgebreider dan voordien. Ook krijgen we nu de precieze releasedatum waarop Evercold zal verschijnen: 23 februari. Voordien werd gezegd dat de releasedatum in januari zou liggen, de uitbreiding heeft dus een (lichte) vertraging opgelopen.
Final Fantasy XIV is nu te spelen op alle consoles en pc. Evercold verschijnt op 23 februari (early acces op 19 februari), pre-orders kunnen al vanaf vandaag geplaatst worden.
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