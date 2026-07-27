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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Fallen Aces EPISODE 2: Shadow of Death valt nu te spelen

Door Bram Noteboom
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Na meer dan 6000 'overweldigend positieve' reviews op Steam te hebben binnengehaald, is het tijd voor Fallen Aces EPISODE 2: Shadow of Death. De extra content valt nu al te spelen.

Fallen Aces kwam oorspronkelijk in 2024 te verschijnen en kon meteen rekenen op een geweldige receptie van zowel de pers als het gamende publiek. Ontwikkelaars Trey Powell en Jason Bond wisten op succesvolle wijze een immersieve sim en een actievolle arenashooter te combineren, terwijl men ook snel gecharmeerd was door de grauwe noir-vibes, oorstrelende jazz en natuurlijk de collectie aan 'fuhgeddaboudit'-bandieten die je in elkaar kan rossen. In Episode 2 gaat Fallen Aces op dezelfde voet verder en biedt het nieuwe revelaties in het narratief, knotsgekke set-pieces en meer wapens om in te zetten tegen zowel het tuig van de straat als de politie.

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Fallen Aces is nu beschikbaar voor de pc via Steam.

Bron: New Blood Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5227 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Fallen Aces
Fallen Aces

Ontwikkelaar

Trey Powell, Jason Bond

Uitgever

New Blood Interactive

Release

14 juni 2024

Platforms

PC
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar GrandTheftComment
GrandTheftComment
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

Top!

Ooit gespeeld in een heel vroeg stadium met maar 2 levels. Ga het weer opnieuw installeren.

0
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
7 uur geleden

Damn, was niet op de hoogte van deze game, maar gelijk op de wishlist gezet. Wanneer deze uit Early Access komt hengel ik deze gelijk binnen. Ziet er super vet uit!

0
Avatar Paasei
Paasei
lvl5 Thread Hunter
7 uur geleden

Ik hou deze game al een tijd in de gaten. Even wachten nog tot deze echt uit is en dus geen early access status meer heeft.

0
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