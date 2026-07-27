Fallen Aces EPISODE 2: Shadow of Death valt nu te spelen
Na meer dan 6000 'overweldigend positieve' reviews op Steam te hebben binnengehaald, is het tijd voor Fallen Aces EPISODE 2: Shadow of Death. De extra content valt nu al te spelen.
Fallen Aces kwam oorspronkelijk in 2024 te verschijnen en kon meteen rekenen op een geweldige receptie van zowel de pers als het gamende publiek. Ontwikkelaars Trey Powell en Jason Bond wisten op succesvolle wijze een immersieve sim en een actievolle arenashooter te combineren, terwijl men ook snel gecharmeerd was door de grauwe noir-vibes, oorstrelende jazz en natuurlijk de collectie aan 'fuhgeddaboudit'-bandieten die je in elkaar kan rossen. In Episode 2 gaat Fallen Aces op dezelfde voet verder en biedt het nieuwe revelaties in het narratief, knotsgekke set-pieces en meer wapens om in te zetten tegen zowel het tuig van de straat als de politie.
Fallen Aces is nu beschikbaar voor de pc via Steam.
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Top!
Ooit gespeeld in een heel vroeg stadium met maar 2 levels. Ga het weer opnieuw installeren.
Damn, was niet op de hoogte van deze game, maar gelijk op de wishlist gezet. Wanneer deze uit Early Access komt hengel ik deze gelijk binnen. Ziet er super vet uit!
Ik hou deze game al een tijd in de gaten. Even wachten nog tot deze echt uit is en dus geen early access status meer heeft.