Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles krijgt grote update

Enkele maanden geleden keerde een ware klassieker terug: Final Fantasy Tactics herleefde met de hernieuwde 'Ivalice Chronicles'-versie en deze game werd heel positief ontvangen door de fans. Tijd nu voor een grote update!

New Game+ en meer komt naar Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Versie 1.5.0. is uit en dat betekent een hoop veranderingen en toevoegingen voor de game. De belangrijkste zaken even op een rijtje:

New Game+ is nu mogelijk: speel de game opnieuw en behoud je stats van de vorige playthrough!

Dankzij de 'Zodiac Compatibility' optie bekijk je nu het sterrenbeeld van een eenheid vlotjes via het statusscherm.

Diverse kleine aanpassingen om de gameplay vlotter te maken.

Nieuwe opties in de settings.

Nieuwe ondersteunde talen: Chinees en Koreaans.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles is te spelen op PlayStation 4 en 5, Xbox Series X|S, Switch 1 en 2 en pc.