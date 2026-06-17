Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles krijgt grote update
Enkele maanden geleden keerde een ware klassieker terug: Final Fantasy Tactics herleefde met de hernieuwde 'Ivalice Chronicles'-versie en deze game werd heel positief ontvangen door de fans. Tijd nu voor een grote update!
New Game+ en meer komt naar Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Versie 1.5.0. is uit en dat betekent een hoop veranderingen en toevoegingen voor de game. De belangrijkste zaken even op een rijtje:
- New Game+ is nu mogelijk: speel de game opnieuw en behoud je stats van de vorige playthrough!
- Dankzij de 'Zodiac Compatibility' optie bekijk je nu het sterrenbeeld van een eenheid vlotjes via het statusscherm.
- Diverse kleine aanpassingen om de gameplay vlotter te maken.
- Nieuwe opties in de settings.
- Nieuwe ondersteunde talen: Chinees en Koreaans.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles is te spelen op PlayStation 4 en 5, Xbox Series X|S, Switch 1 en 2 en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
-
Game review0
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles review - Goede remaster, maar net niet de ultieme
Final Fantasy Tactics (1997) is een solide JRPG en in de review van Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles lees je of deze versie de moeite waard...0 reacties
-
Alles wat je moet weten over
Alles wat je moet weten over: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles de remaster van Final Fantasy Tactics komt naar de consoles. Hier kom je alles te weten over de nieuwe...0 reacties
-
Trailer
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles komt naar de Nintendo Switch 1/2
Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles verschijnt op Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 met onder andere vernieuwde graphics en een verbeterde UI0 reacties
-
Trailer
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles onthuld
Op 30 september van dit jaar brengt Square Enix Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles uit. Een verbeterde heruitgave van de originele game uit...0 reacties
Oh nice, ik ben nog steeds bezig met deze uit te spelen. Komt steeds weer wat anders tussendoor.