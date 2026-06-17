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Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles krijgt grote update

Door Simon Verbeke

Enkele maanden geleden keerde een ware klassieker terug: Final Fantasy Tactics herleefde met de hernieuwde 'Ivalice Chronicles'-versie en deze game werd heel positief ontvangen door de fans. Tijd nu voor een grote update!

New Game+ en meer komt naar Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Versie 1.5.0. is uit en dat betekent een hoop veranderingen en toevoegingen voor de game. De belangrijkste zaken even op een rijtje:

  • New Game+ is nu mogelijk: speel de game opnieuw en behoud je stats van de vorige playthrough!
  • Dankzij de 'Zodiac Compatibility' optie bekijk je nu het sterrenbeeld van een eenheid vlotjes via het statusscherm.
  • Diverse kleine aanpassingen om de gameplay vlotter te maken.
  • Nieuwe opties in de settings.
  • Nieuwe ondersteunde talen: Chinees en Koreaans.
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Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles is te spelen op PlayStation 4 en 5, Xbox Series X|S, Switch 1 en 2 en pc.

Bron: Square Enix
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

30 september 2025

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
2 weken geleden om 18:41

Oh nice, ik ben nog steeds bezig met deze uit te spelen. Komt steeds weer wat anders tussendoor.

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