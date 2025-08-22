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Ga als heks door het leven in Witchspire

Door Anita van Beugen

Wanneer je de termen magie, survival, heksen en het verzamelen van schattige wezentjes bij elkaar voegt kom je uit bij de survivalgame Witchspire. Envar Games heeft het doel om de ultieme magische survivalgame neer te zetten, maar laten we eerst even kijken naar de aankondigingstrailer van Witchspire.

Hoewel de aankondigingstrailer weinig toont van de game zelf, krijgen we wel een beeld van de wereld. In eerste instantie lijkt er weinig aan de hand, maar een soort donkere magie is zich aan het verspreiden en verandert de dieren in corrupte versies van zichzelf. Via Steam komen we erachter dat Witchspire een magische survivalgame is, waar je zelf een heks mag creëren. Vervolgens is het aan jou om een basis te bouwen en vrienden te worden met allerlei wezens. Hierdoor hoef je niet alles alleen te doen, want de wezentjes kunnen helpen met de combat of met het verzorgen van de gewassen. Het staat je vrij om de wereld op je eigen tempo te verkennen, maar om alle grondstoffen te verzamelen en vijanden te verslaan moet je wel je magie blijven trainen. De ontwikkelaars laten daarbij ook weten dat je Witchspire samen met enkele vrienden kunt spelen.

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Witchspire komt te verschijnen als Early Access-titel voor pc in 2026.

Bron: YouTube
Anita van Beugen
Anita van Beugen Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 165 reviews 1275 artikelen geplaatst

Anita is een strateeg pur sang. Bouwt ze geen personages vanaf de grond op in grootse RPG’s, dan sleutelt ze wel aan complete beschavingen in city- en survivalbuilders. Daarnaast beschikt Anita over de nodige rust en focus die van pas komen bij het spelen van snoeiharde indiegames. Nee, er is geen genre waar ze zich niet aan durft te wagen. En die opgebouwde expertise? Die zie je natuurlijk terug in haar uitgebreide en doordachte schrijfkunsten.

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Packshot Witchspire
Witchspire

Ontwikkelaar

Envar Games

Uitgever

Envar Publishing

Release

10 juni 2026

Platforms

PC
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