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Gevaar loert vanuit de schaduwen in Sins of a Solar Empire II: Harbinger

Door Anita van Beugen
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Een nieuwe DLC voor de 4x-strategiegame Sins of a Solar Empire II maakt zijn opmars. En niet zomaar een DLC, want Harbinger toont na jaren geheimzinnigheid de grote vijand van de Vasari en dat brengt direct de nodige veranderingen naar Sins of a Solar Empire II. Naast de onthulling van de releasedatum zetten wij die veranderingen direct voor je op een rij.

Laten we met het belangrijkste beginnen, want de Habinger DLC voegt een nieuwe factie toe. De Eidolon is de groepering waar de Vasari al jarenlang voor vluchten, maar tot op heden had die vijand nog geen gezicht. De Eidolon werkt vanuit de schaduwen om de corruptie te verspreiden. Door hun technologie kunnen schepen onzichtbaar worden gemaakt en wordt de corruptie gebruikt voor offensieve bonussen. De soldaten zijn ook niet mals, want door de corruptie vechten ze niet tot de dood, maar laten ze Magere Heijn zelfs nog even wachten. Dankzij speciale psychische vaardigheden, hebben ze er geen moeite mee om vijanden te manipuleren. 

Wat is die corruptie nu precies? Wanneer een populatie en wereld onder de macht van de Eidolon valt, wordt de planeet aangetast. Het langzaamaan vernietigen van een planeet levert nieuwe upgrades op, waardoor je nog meer chaos kunt veroorzaken. Wanneer je een game opstart met deze factie ben je dus niet bezig met het creëren van handelsroutes of het verkennen van diplomatieke opties. In plaats daarvan speelt totale vernietiging een rol.

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De Harbinger DLC voor Sins of a Solar Empire II verschijnt op 3 september en kost 30 euro. Mocht je de Premium Edition of the Content Pass van Sins of a Solar Empire II in bezit hebben, dan krijg je de DLC direct op de releasedatum zonder extra kosten.

Anita van Beugen
Anita van Beugen Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 174 reviews 1278 artikelen geplaatst

Anita is een strateeg pur sang. Bouwt ze geen personages vanaf de grond op in grootse RPG’s, dan sleutelt ze wel aan complete beschavingen in city- en survivalbuilders. Daarnaast beschikt Anita over de nodige rust en focus die van pas komen bij het spelen van snoeiharde indiegames. Nee, er is geen genre waar ze zich niet aan durft te wagen. En die opgebouwde expertise? Die zie je natuurlijk terug in haar uitgebreide en doordachte schrijfkunsten.

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Packshot Sins of a Solar Empire II
Sins of a Solar Empire II

Ontwikkelaar

-

Uitgever

Stardock

Release

15 augustus 2024

Platforms

PC
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