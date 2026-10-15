Ga op avontuur als pinguïn in My Penguin Friend

Een kleine pinguïn belandt na een storm ver van huis en moet zijn weg terug zien te vinden. In My Penguin Friend, het nieuwe puzzelavontuur van Good Gate Media, speel je als de pinguïn Dindim en ontdek je een tropisch kustdorp terwijl je op zoek gaat naar een weg naar huis.

Good Gate Media, de makers van My Penguin Friend, hebben tijdens de Galaxies Showcase de eerste trailer van de avonturengame getoond. De game is geïnspireerd op een waargebeurd verhaal en draait om de reis van Dindim, een pinguïn die aanspoelt in een wereld die voor hem veel te groot is. Na de storm is hij ver van zijn vertrouwde omgeving beland. Om thuis te komen, moet hij de kust verkennen en zijn weg vinden door een dorp vol mensen en onbekende plekken. Daarbij draait het om puzzels en het ontdekken van zijn omgeving. Onderweg kan Dindim ook een onverwachte vriendschap sluiten, die hem meer oplevert dan alleen een weg naar huis. Als Dindim kun je zwemmen, waggelen, pikken en zelfs poepen om de wereld om je heen te verkennen. De makers willen spelers laten ontdekken wat er mogelijk is door nieuwsgierig te zijn en de omgeving te onderzoeken. De trailer geeft alvast een indruk van het kustdorp en de avonturen die de kleine pinguïn daar te wachten staan.

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My Penguin Friend verschijnt op pc via Steam. Een releasedatum is nog niet aangekondigd, maar je kunt de game wel alvast op je verlanglijst zetten.