Ga terug naar de GoldenEye-era in Agent 64: Spies Never Die

Is 007: First Light niet de James Bond-ervaring die je zoekt? Maak dan kennis met Agent 64: Spies Never Die en neem een overdosis aan GoldenEye-nostalgie.

Agent 64: Spies Never Die is een retro-FPS waarbij het duidelijk is dat de game inspiratie put uit de oudere James Bond-games, zoals GoldenEye 007. Deze titels waren medeverantwoordelijk voor het populariseren van shooters op de console en ontwikkelaar Replicant D6 ziet hier een gat in de markt. Agent 64: Spies Never Die mag dan een pc-game zijn; het is wel precies hoe je GoldenEye herinnerd. De nieuwste gameplaytrailer werd vrijgegeven tijdens het evenement Boomstock. De vele features van Agent 64: Spies Never Die komen langs, zoals de multiplayer-modi, contracts en meer. Nieuwsgierig geworden? Er is nu een playtest gaande via Steam.

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Agent 64: Spies Never Die is in ontwikkeling voor de pc.