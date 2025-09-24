Ga terug naar de GoldenEye-era in Agent 64: Spies Never Die
Is 007: First Light niet de James Bond-ervaring die je zoekt? Maak dan kennis met Agent 64: Spies Never Die en neem een overdosis aan GoldenEye-nostalgie.
Agent 64: Spies Never Die is een retro-FPS waarbij het duidelijk is dat de game inspiratie put uit de oudere James Bond-games, zoals GoldenEye 007. Deze titels waren medeverantwoordelijk voor het populariseren van shooters op de console en ontwikkelaar Replicant D6 ziet hier een gat in de markt. Agent 64: Spies Never Die mag dan een pc-game zijn; het is wel precies hoe je GoldenEye herinnerd. De nieuwste gameplaytrailer werd vrijgegeven tijdens het evenement Boomstock. De vele features van Agent 64: Spies Never Die komen langs, zoals de multiplayer-modi, contracts en meer. Nieuwsgierig geworden? Er is nu een playtest gaande via Steam.
Agent 64: Spies Never Die is in ontwikkeling voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.