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James Bond-achtige FPS Agent 64: Spies Never Die kent releasedatum

Door Bram Noteboom
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Agent 64: Spies Never Die heeft een releasedatum te pakken. Deze retro spionage-FPS geïnspireerd op het N64-tijdperk is over een klein maandje al te spelen.

Ontwikkelaar Replicant D6 laat dit weten middels een gloednieuwe gameplaytrailer. Agent 64: Spies Never Die is al heel wat jaartjes in ontwikkeling, maar de eindstreep is eindelijk in zicht. De titel heeft een bombastische campaign in de aanbieding bestaande uit veertien missies die je alleen of in co-op (met of zonder split-screen) kan doorlopen. Je speelt als geheimspion John Walter; een topagent die de opdracht heeft gekregen de wereld te redden van zijn aartsvijand Dominic Pulp.

Naast de verhalende singleplayer kun je genieten van de Paradox Mode. In deze modus herspeel je missies, maar kan je ze zo knotsgek maken met meer dan 70 gameplay-modificaties, zoals grote hoofden, slow-motion kogels, geen reloads en nog veel meer. Mocht je toch liever je vrienden doorzeven met lood, dan kan je gebruikmaken van de arena-modus. Vecht tegen vrienden in lokale multiplayer-gevechten via split-screen, of ga online de strijd aan met maximaal acht spelers en acht extra bots. Met klassieke gamemodi zoals Team Deathmatch, Briefcase, Zone en meer is het genieten geblazen voor de gamer die opgroeide met de pc-lobby's van weleer.

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Agent 64: Spies Never Die is beschikbaar vanaf 11 augustus 2026 voor de pc.

Bron: Replicant D6
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5138 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Agent 64: Spies Never Die
Agent 64: Spies Never Die

Ontwikkelaar

Replicant D6

Uitgever

Replicant D6

Release

11 augustus 2026

Platforms

PC
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