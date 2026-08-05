Verkoop softijs en drugs in Mr Trippy

Silver Bullet en Silver Lining Interactive werken samen aan de nieuwste ijscowagen-sim waar je ook af en toe een grammetje doping door de raketjes haalt. Check hier de eerste trailer, want een sample is goud waard.

IJscoman, IJscoman. Vertel eens een verhaal! Vertel eens een verhaal! Nee, ik verkoop alleen ijs. Nou ja, én drugs in de aankomende casual sim-game Mr Trippy. Samen met je trouwe bus ga je op pad en verkoop je ijskoude lekkernijen aan de lokale bevolking. Echter, in deze economie helpen alle beetjes, dus je specialiseert je ook in wiet, LSD, cocaïne, methamfetamine en andere goedjes die men goed doet voelen. Dat levert immers geld op, maar ook ongewilde aandacht van de politie. Balanceer dus je zaakjes goed, anders kan je fluiten naar die nieuwe paintjob voor je wagen en de nieuwe uitbreidingen in je territorium.

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Mr Trippy is in ontwikkeling voor de pc.