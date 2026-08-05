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Moonlighter 2 heeft een 1.0-releasedatum te pakken

Door Bram Noteboom
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Na een klein jaartje in Early Access te hebben gezeten, is Moonlighter 2: The Endless Vault klaar voor een volledige release. Check hier de trailer!

Oorspronkelijk kwam Moonlighter 2: The Endless Vault in november 2025 te verschijnen via Steam Early Access en XBOX Game Preview, maar volgens Digital Sun en 11 bit studios is het de hoogste tijd om de dungeon crawler naar de maan en daar voorbij te schieten. Vanaf 2 september 2026 lanceert Moonlighter 2 in de 1.0-versie voor de pc, Xbox Series X|S, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.

Dit gaat uiteraard gepaard met nieuwe content. Zo wordt het verhaal tot een 'bevredigend einde' gebracht en krijgen spelers nieuwe wapens, pantsers en het 'Bomb Path' om mee te experimenteren. De winkel van protagonist Will bereikt ook zijn hoogste niveau, waardoor extra Bloblet-slots, nieuwe cosmetische opties en nog meer ruimtes worden vrijgespeeld om van Tresna echt een waar thuis te maken. Verder wordt de 'Infinite Endless Vault' toegevoegd voor extra herspeelwaarde en kunnen veteranen aan de slag met de Hardcode-mode inclusief permadeath.

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Geen geduld? Moonlighter 2: The Endless Vault valt alvast te spelen via Steam Early Access en XBOX Game Preview (PC). Daarnaast kan je de eerste Moonlighter-game gratis via Steam oppikken van 5 t/m 9 augustus 2026.

Bron: 11 bit studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Moonlighter 2: The Endless Vault
Moonlighter 2: The Endless Vault

Ontwikkelaar

Digital Sun

Uitgever

11 bit studios

Release

19 november 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Boonbini
Boonbini
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 16:05

Deel 1 was fantastisch en destijds mijn GOTY. Verslavende gameplay, hele leuke systemen en een prachtige artstyle met een ontzettend goede soundtrack. Game leent zich ook perfect voor de Switch! De open beta van 2 vorig jaar gespeeld, maar die had nogal wat optimalisatie nodig. Draaide niet heel vlekkeloos op mijn 4060 en op de SteamDeck kwam ik niet eens voorbij het hoofdmenu. Dus gewacht tot dit moment! Neem aan dat als de game straks 1.0 is hij draait als een zonnetje op de Deck en Switch 2.

0
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 15:30

Erg jammer dat ze van de artstyle directie zijn afgestapt bij deel 2 wat deel 1 in mijn mening zo vet maakte.

1
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 15:06

Tsja ik weet niet of het sinds toen der tijd verbeterd is maar ik vond deel 1 HEEEEEL stroef spelen en er was 0 toetsenbord support, dus deeltje 2 laat mij koud.

1
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