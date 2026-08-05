Moonlighter 2 heeft een 1.0-releasedatum te pakken

Na een klein jaartje in Early Access te hebben gezeten, is Moonlighter 2: The Endless Vault klaar voor een volledige release. Check hier de trailer!

Oorspronkelijk kwam Moonlighter 2: The Endless Vault in november 2025 te verschijnen via Steam Early Access en XBOX Game Preview, maar volgens Digital Sun en 11 bit studios is het de hoogste tijd om de dungeon crawler naar de maan en daar voorbij te schieten. Vanaf 2 september 2026 lanceert Moonlighter 2 in de 1.0-versie voor de pc, Xbox Series X|S, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.

Dit gaat uiteraard gepaard met nieuwe content. Zo wordt het verhaal tot een 'bevredigend einde' gebracht en krijgen spelers nieuwe wapens, pantsers en het 'Bomb Path' om mee te experimenteren. De winkel van protagonist Will bereikt ook zijn hoogste niveau, waardoor extra Bloblet-slots, nieuwe cosmetische opties en nog meer ruimtes worden vrijgespeeld om van Tresna echt een waar thuis te maken. Verder wordt de 'Infinite Endless Vault' toegevoegd voor extra herspeelwaarde en kunnen veteranen aan de slag met de Hardcode-mode inclusief permadeath.

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Geen geduld? Moonlighter 2: The Endless Vault valt alvast te spelen via Steam Early Access en XBOX Game Preview (PC). Daarnaast kan je de eerste Moonlighter-game gratis via Steam oppikken van 5 t/m 9 augustus 2026.