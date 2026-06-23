Games zijn Nederlands grootste entertainmentproduct
Games zijn Nederlands grootste entertainmentproduct. Dat blijkt uit onderzoek van GameTrack/Ipsos, verzameld in opdracht van de VGFN.
Nederlandse consumenten besteedden in 2025 maar liefst 1,15 miljard euro aan games. Dit bedrag maakt het interactieve medium de grootste speler in de entertainment-industrie. Volgens de cijfers van GameTrack/Ipsos, verzameld in opdracht van de Videogames Federatie Nederland (VGFN), blijven de bestedingen op vergelijkbaar niveau met 2024. Het is in ieder geval duidelijk: games onderstrepen opnieuw hun positie als mainstream entertainment-titaan in Nederland, zowel economisch als maatschappelijk.
Ze komen daarnaast met interessante feitjes. Zo spelen 64 procent van de Nederlanders tussen 6 en 75 jaar games en de totale teller staat op circa 9,9 miljoen spelers. Onder kinderen en tieners van 6 tot 17 jaar pakt zelfs 92 procent een gamepje mee, maar ook onder volwassenen is het medium breed ingeburgerd: 59 procent van de 18- tot 75-jarigen gamet. Het grootste platform van de consumentenbestedingen is de smart device. Denk hierbij aan smartphones en tablets. Games via apps vertegenwoordigen 53 procent van de totale uitgaven aan games en brengen ruim 610 miljoen euro op. De consoles volgen daarna met ongeveer 328 miljoen euro omzet, terwijl pc-games circa 130 miljoen euro verdienen en abonnementen op diensten (Game Pass, PlayStation Plus) ongeveer 81 miljoen opbrengen.
Verder doet men een boekje open over de meest populaire games in Nederland. Ze hebben lijstjes gemaakt op basis van de omzet (mobile games) en verkochte eenheden (pc en consoles) met SensorTower en GSD als betrouwbare bronnen.
Top 5 mobile games in Nederland (2025)
- Candy Crush Saga
- Royal Match
- Coin Master
- Last War
- Clash Royale
Top 5 bestverkochte console-games in Nederland (2025)
- EA Sports FC 26
- Battlefield 6
- EA Sports FC 25
- Hogwarts Legacy
- Grand Theft Auto V
Top 5 bestverkochte pc-games in Nederland (2025)
- Battlefield 6
- Red Dead Redemption 2
- Grand Theft Auto V
- Hogwarts Legacy
- Command & Conquer Generals
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Dat die mobile games zoveel geld binnenhalen kan slecht nieuws zijn voor de console gamers, want waarom zal je als developer 100 miljoen uitgeven voor een console spel wanneer je voor een klein bedrag Monopoly Go voor mobile uit kan brengen dat ondertussen al 6 miljard heeft opgebracht.
Ik ben zeker medeplichtig. Voor mijn gevoel heb ik ongeveer de helft van die 1 mld uitgegeven aan games :). Ik ben een sucker voor elke steamsale.
Maar van de genoemde games heb ik afgelopen jaar alleen hogwarts legacy gekocht voor de switch.
Command & Conquer Generals?! Hoe dan? Die had ik écht niet verwacht hahaha.