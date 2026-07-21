Geen Injustice 3, maar DCKO wordt de volgende DC-vechtgame

Potje knokken met je favoriete DC-helden en -schurken? Dat kan geregeld worden in DCKO. De free-to-play titel is onlangs aangekondigd met een trailer.

Met zowel singleplayer- als multiplayer-opties hoopt Warner Bros. Games een splash te maken met DCKO. Het gaat om een 2v2 tag fighter met 'oneindige combo's', waarin je kleine teams samenstelt van je favoriete DC-personages. De trailer toont welbekende figuren, zoals Batman, Superman, Wonder Woman en Robin, maar ook ietwat obscure karakters, zoals Blue Beetle, John Constantine, Starfire en meer komen in de trailer voor. Elke maand wordt er een nieuw personage aangekondigd, dus fans van de franchise kunnen in ieder geval elke maand zich opmaken voor een toffe reveal. De personages die beschikbaar worden gemaakt, zijn verder aan te passen door de speler zelf, zodat je hun stats en Super Moves eigen kan maken.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

DCKO komt te verschijnen in 2027 voor de mobiele apparaten. Je kan je wel alvast aanmelden via de link in de bronvermelding.