Geen Injustice 3, maar DCKO wordt de volgende DC-vechtgame
Potje knokken met je favoriete DC-helden en -schurken? Dat kan geregeld worden in DCKO. De free-to-play titel is onlangs aangekondigd met een trailer.
Met zowel singleplayer- als multiplayer-opties hoopt Warner Bros. Games een splash te maken met DCKO. Het gaat om een 2v2 tag fighter met 'oneindige combo's', waarin je kleine teams samenstelt van je favoriete DC-personages. De trailer toont welbekende figuren, zoals Batman, Superman, Wonder Woman en Robin, maar ook ietwat obscure karakters, zoals Blue Beetle, John Constantine, Starfire en meer komen in de trailer voor. Elke maand wordt er een nieuw personage aangekondigd, dus fans van de franchise kunnen in ieder geval elke maand zich opmaken voor een toffe reveal. De personages die beschikbaar worden gemaakt, zijn verder aan te passen door de speler zelf, zodat je hun stats en Super Moves eigen kan maken.
DCKO komt te verschijnen in 2027 voor de mobiele apparaten. Je kan je wel alvast aanmelden via de link in de bronvermelding.
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Tja, wij allemaal (bijna allemaal dan) hebben hier geen interesse in, want f*ck mobile.. Maar ik moet dan altijd terug denken aan Diablo Immortal. Iedereen (ik ook) zei f*uck die game en mobile.. Maar als je ziet hoeveel geld ze verdienen aan die game, dan begrijp ik ook wel voor een deel waarom ze zo graag een middelvinger opstaken naar hun echte fans haha! ;D
Neem aan dat deze game niet ontwikkeld wordt door NetherRealm Studios. Dus deze game hoeft Injustice 3 toch niet uit te sluiten. Deze game is een mobile game dus voor dit publiek en Injustice 3 wordt de uitgebreidere triple A fighting DC game maar dan voor de console en pc markt.
Pfff bah
Een fighting game op mobile, dat kan toch nooit goed gaan met touchscreen controls? Natuurlijk kan je een controller inpluggen, maar 90% van de doelgroep zal die niet hebben. Denk niet dat dit een lang leven beschoren zal zijn
ulgh