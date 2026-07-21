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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Geen Injustice 3, maar DCKO wordt de volgende DC-vechtgame

Door Bram Noteboom
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Potje knokken met je favoriete DC-helden en -schurken? Dat kan geregeld worden in DCKO. De free-to-play titel is onlangs aangekondigd met een trailer.

Met zowel singleplayer- als multiplayer-opties hoopt Warner Bros. Games een splash te maken met DCKO. Het gaat om een 2v2 tag fighter met 'oneindige combo's', waarin je kleine teams samenstelt van je favoriete DC-personages. De trailer toont welbekende figuren, zoals Batman, Superman, Wonder Woman en Robin, maar ook ietwat obscure karakters, zoals Blue Beetle, John Constantine, Starfire en meer komen in de trailer voor. Elke maand wordt er een nieuw personage aangekondigd, dus fans van de franchise kunnen in ieder geval elke maand zich opmaken voor een toffe reveal. De personages die beschikbaar worden gemaakt, zijn verder aan te passen door de speler zelf, zodat je hun stats en Super Moves eigen kan maken.

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DCKO komt te verschijnen in 2027 voor de mobiele apparaten. Je kan je wel alvast aanmelden via de link in de bronvermelding.

Bron: DCKO
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5176 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot DCKO
DCKO

Ontwikkelaar

Dropfake

Uitgever

Warner Bros. Games

Release

2027

Platforms

Mob
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
42 minuten geleden

Tja, wij allemaal (bijna allemaal dan) hebben hier geen interesse in, want f*ck mobile.. Maar ik moet dan altijd terug denken aan Diablo Immortal. Iedereen (ik ook) zei f*uck die game en mobile.. Maar als je ziet hoeveel geld ze verdienen aan die game, dan begrijp ik ook wel voor een deel waarom ze zo graag een middelvinger opstaken naar hun echte fans haha! ;D

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
50 minuten geleden

Neem aan dat deze game niet ontwikkeld wordt door NetherRealm Studios. Dus deze game hoeft Injustice 3 toch niet uit te sluiten. Deze game is een mobile game dus voor dit publiek en Injustice 3 wordt de uitgebreidere triple A fighting DC game maar dan voor de console en pc markt.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Pfff bah

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Een fighting game op mobile, dat kan toch nooit goed gaan met touchscreen controls? Natuurlijk kan je een controller inpluggen, maar 90% van de doelgroep zal die niet hebben. Denk niet dat dit een lang leven beschoren zal zijn

0
Avatar RudyWijnberg
RudyWijnberg
Gameliner
1 uur geleden

ulgh

0
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