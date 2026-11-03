Gerucht: Days Gone's Bend Studio brengt in 2027 zijn game uit

De laatste keer dat Bend Studio een game uitbracht, is alweer zeven jaar geleden. Gelukkig is de PlayStation-studio in die tijd niet inactief geweest.

Ergens in 2027 krijg je de eerste blik op Bend Studio's aankomende game, aldus het nieuwsplatform MP1ST. Dit project is geen vervolg op Days Gone. Of de game draait rondom een gloednieuwe IP, zoals de studio jaren eerder stelde, is ook niet bekend. Het is dus mogelijk dat Bend Studio toch een oudere IP heeft afgestoft. Wel laat MP1ST weten dat het een derde persoon game met co-op elementen is en niet behoort tot het live-service genre. Met name dat laatste is al een reden om te juichen, gezien dat live-service games tegenwoordig niet meer hetzelfde succes garanderen als dat ze vroeger deden.

Mocht je hunkeren naar het volgende project van de ontwikkelaar verantwoordelijk voor Days Gone, dan mag je alvast in de lucht springen van geluk. De ontwikkeling van de game schijnt namelijk al vergevorderd te zijn en Bend Studio hoopt dan ook volgend jaar de game uit te kunnen brengen.

Bend Studio

Komend jaar wil Bend Studio dus niet alleen een nieuwe game onthullen, maar ook uitbrengen. Is dit een redelijk plan of te ambitieus? Deel jouw mening hierover met ons in de comments.