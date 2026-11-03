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Gerucht: Days Gone's Bend Studio brengt in 2027 zijn game uit

Door Amber Linders
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De laatste keer dat Bend Studio een game uitbracht, is alweer zeven jaar geleden. Gelukkig is de PlayStation-studio in die tijd niet inactief geweest.

Ergens in 2027 krijg je de eerste blik op Bend Studio's aankomende game, aldus het nieuwsplatform MP1ST. Dit project is geen vervolg op Days Gone. Of de game draait rondom een gloednieuwe IP, zoals de studio jaren eerder stelde, is ook niet bekend. Het is dus mogelijk dat Bend Studio toch een oudere IP heeft afgestoft. Wel laat MP1ST weten dat het een derde persoon game met co-op elementen is en niet behoort tot het live-service genre. Met name dat laatste is al een reden om te juichen, gezien dat live-service games tegenwoordig niet meer hetzelfde succes garanderen als dat ze vroeger deden.

Mocht je hunkeren naar het volgende project van de ontwikkelaar verantwoordelijk voor Days Gone, dan mag je alvast in de lucht springen van geluk. De ontwikkeling van de game schijnt namelijk al vergevorderd te zijn en Bend Studio hoopt dan ook volgend jaar de game uit te kunnen brengen.

Days Gone Bend Studio nieuw game1Bend Studio

Komend jaar wil Bend Studio dus niet alleen een nieuwe game onthullen, maar ook uitbrengen. Is dit een redelijk plan of te ambitieus? Deel jouw mening hierover met ons in de comments.

Bron: MP1ST
Amber Linders
Amber Linders Trainee
21 artikelen geplaatst

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Reacties
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl16 Legend in the Making
4 minuten geleden

Ik had heel graag een vervolg op Days Gone gezien, maar jammer genoeg zal dit niet meer gebeuren. Toch ben ik heel benieuwd naar hun nieuwe game.

0
Avatar Vanduul42
Vanduul42
lvl11 Commander
37 minuten geleden

Days Gone was geweldig, dus als hun nieuwe game iets van Days Gone elementen heeft dan ben ik al blij.

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl9 NPC 2.0
44 minuten geleden

Nou ben benieuwd, ik vond days gone wel echt een leuk spel.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
2 uur geleden

Days Gone 2 or No Buy!

2
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
2 uur geleden

Co op elementen is prima maar als je het alleen speelt moet het ook een banger zijn en niet de mindere ervaring.

0
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Dan zal de game wel eerst aangekondigd worden waarna drie maanden later de studio opgedoekt wordt en iedereen op straat staat. Even de algemene tendens doortrekkende van de afgelopen tijd 😁

2
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