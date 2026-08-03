Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Gerucht: Divinity-fan ontcijfert mogelijke hint naar grote Schurk

Door Jolien Mauritsz
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Een fan van Divinity denkt een verborgen boodschap te hebben gevonden in de onthullingstrailer van de nieuwe game van Larian Studios. Volgens content creator WolfheartFPS zouden runen op een kroon in de trailer verwijzen naar chaos, en daarmee mogelijk naar een belangrijke slechterik uit de lore.

Divinity werd tijdens The Game Awards 2025 onthuld met een cinematische trailer van drie minuten. Daarin is onder meer een oude man te zien die vastgeketend is, met prikkeldraad en metaal rond zijn hoofd. Op zijn stekelige kroon staan symbolen die in de trailer zelf lastig te lezen zijn. Daar kwam verandering in toen 3D-animatiestudio Unit Image een behind-the-scenes-video deelde van het werk aan de trailer. In die beelden is het model van de man beter zichtbaar, inclusief de symbolen op zijn kroon. Volgens WolfheartFPS lijken die runen gebaseerd op Elder Futhark, het oudste bekende runenalfabet.

Het ontcijferen daarvan is niet bepaald een middagje Wordle, maar Wolfheart denkt dat de tekst op de kroon neerkomt op “chaos is coming”. Meer fonetisch zou het volgens hem iets als “kay oss iz kum ing” zijn. Dat is interessant, omdat de Lord of Chaos binnen de Divinity-lore de schepper van demonen is. Voor zover bekend zit hij opgesloten in Tartarus, de helachtige plek binnen de wereld van de game. In combinatie met de hellstone uit de onthulling en de behoorlijk chaotische trailer is het dus niet gek dat fans nu naar Chaos wijzen als mogelijke grote dreiging.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Larian Studios heeft zelf nog niets bevestigd over het verhaal of de grote schurk van Divinity. Ook een releasedatum ontbreekt nog. Voorlopig blijft het dus vooral een knap stukje speurwerk van de community en eerlijk is eerlijk: als je runen op een enge kroon zet, kun je er natuurlijk op wachten dat iemand met te veel tijd en liefde voor lore ze gaat ontcijferen.

Bron: Polygon
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 96 reviews 1469 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Divinity
Divinity

Ontwikkelaar

Larian Studios

Uitgever

Larian Studios

Release

-

Platforms

PC
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl7 Checkpoint Jeugd
21 minuten geleden

Damn. Dan ben je echt next level nerd als je dat uitvogelt.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl10 Deel van het meubilair
27 minuten geleden

Altijd vet als dit soort easter eggs in een trailer of iets dergelijks zitten, maar fijn dat iemand anders het uitzoek werk doet 😂.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord