Gerucht: Divinity-fan ontcijfert mogelijke hint naar grote Schurk

Een fan van Divinity denkt een verborgen boodschap te hebben gevonden in de onthullingstrailer van de nieuwe game van Larian Studios. Volgens content creator WolfheartFPS zouden runen op een kroon in de trailer verwijzen naar chaos, en daarmee mogelijk naar een belangrijke slechterik uit de lore.

Divinity werd tijdens The Game Awards 2025 onthuld met een cinematische trailer van drie minuten. Daarin is onder meer een oude man te zien die vastgeketend is, met prikkeldraad en metaal rond zijn hoofd. Op zijn stekelige kroon staan symbolen die in de trailer zelf lastig te lezen zijn. Daar kwam verandering in toen 3D-animatiestudio Unit Image een behind-the-scenes-video deelde van het werk aan de trailer. In die beelden is het model van de man beter zichtbaar, inclusief de symbolen op zijn kroon. Volgens WolfheartFPS lijken die runen gebaseerd op Elder Futhark, het oudste bekende runenalfabet.

Het ontcijferen daarvan is niet bepaald een middagje Wordle, maar Wolfheart denkt dat de tekst op de kroon neerkomt op “chaos is coming”. Meer fonetisch zou het volgens hem iets als “kay oss iz kum ing” zijn. Dat is interessant, omdat de Lord of Chaos binnen de Divinity-lore de schepper van demonen is. Voor zover bekend zit hij opgesloten in Tartarus, de helachtige plek binnen de wereld van de game. In combinatie met de hellstone uit de onthulling en de behoorlijk chaotische trailer is het dus niet gek dat fans nu naar Chaos wijzen als mogelijke grote dreiging.

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Larian Studios heeft zelf nog niets bevestigd over het verhaal of de grote schurk van Divinity. Ook een releasedatum ontbreekt nog. Voorlopig blijft het dus vooral een knap stukje speurwerk van de community en eerlijk is eerlijk: als je runen op een enge kroon zet, kun je er natuurlijk op wachten dat iemand met te veel tijd en liefde voor lore ze gaat ontcijferen.