Gerucht: GTA 6-plotdetails opgedoken na ontslag Rockstar-medewerker
Volgens een gerucht circuleren er mogelijk vroege plotdetails van Grand Theft Auto VI rond die terug te leiden zijn naar een Reddit post uit 2023. De timing is opvallend: recent meldde IGN dat Rockstar Games medewerkers heeft ontslagen wegens het lekken van informatie, waarbij één ontslag al in november 2023 plaatsvond. Slechts een maand eerder verscheen online een post waarin voor het eerst werd genoemd dat Jason Lucia ophaalt bij de gevangenis, een detail dat later officieel werd bevestigd.
De gelekte post beschrijft een mogelijk ]achtergrondverhaal waarin Lucia in een flashback een baby achterlaat bij een delicatessenwinkel voordat ze een overval pleegt en wordt gearresteerd. Na enkele jaren zou ze vrijkomen onder voorwaarden en worden opgehaald door Jason, met wie ze een crimineel partnerschap én een relatie opbouwt.
Missies zouden vaak worden voorbereid in een nachtclub genaamd “Vault”. Ook worden vroege missies genoemd, waaronder een opening waarin spelers Jason besturen tijdens een drugsdeal met een Russische handelaar die verkeerd afloopt, waarna de drugs in zee belanden en later moeten worden opgedoken. Daarnaast zou GTA 6 nieuwe gameplaymechanieken introduceren voor het detecteren van dreigingen en waardevolle objecten, geïnspireerd op Red Dead Redemption 2.
Potential GTA 6 plot leak
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u/KekanKok in
GamingLeaksAndRumours
Deze informatie is nog niet officieel bevestigd dus lees dit bericht met een korrel zout. GTA 6 moet 19 november 2026 verschijnen op de PlayStation 5 en Xbox Series.
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