Gerucht: Komt GTA 6 in 2027 naar Nintendo Switch 2?

Waar groot nieuws is, ontstaan ook grote geruchten. Zo bewijst YouTuber Nash Weedle maar weer met zijn nieuwste 'leak'. Volgens de content creator is er namelijk sterk bewijs dat GTA 6 in 2027 op Nintendo Switch 2 verschijnt.

Gameliner-gebruikers bedankt, want Kevin heeft ons getipt over onderstaand gerucht. Volgens een X-post van Nash Weedle is de ontwikkeling van Grand Theft Auto 6 voor Nintendo Switch 2 in volle gang. Dat de hybride console van Nintendo steeds meer third-partyondersteuning krijgt, is inmiddels overduidelijk. Dit gerucht is echter extra opmerkelijk, want vooralsnog is zelfs het inmiddels bijna dertien jaar oude Grand Theft Auto 5 nog niet speelbaar op Nintendo Switch 2.

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Toch laat Nash Weedle weten dat volgens diverse bronnen een Switch 2-versie van GTA 6 in ontwikkeling is. Technische barrières zouden inmiddels zijn overwonnen en diverse onderaannemers zouden zijn aangesteld om de Switch 2-port te realiseren. Overigens moeten we wel vermelden dat Nash Weedle het lang niet altijd bij het juiste eind heeft, zoals wel vaker het geval is bij leakers.

GTA 6 is sinds 25 juni beschikbaar als pre-order en ook de prijzen zijn inmiddels bekend. Zo weten we dat Grand Theft Auto 6 €79,99 gaat kosten. Vooralsnog blijft het echter wachten op een derde trailer, want die verscheen afgelopen week niet. Gaan we die nog te zien krijgen vóór de release van GTA 6 op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series?