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Gerucht: Komt GTA 6 in 2027 naar Nintendo Switch 2?

Door Rudy Wijnberg

Waar groot nieuws is, ontstaan ook grote geruchten. Zo bewijst YouTuber Nash Weedle maar weer met zijn nieuwste 'leak'. Volgens de content creator is er namelijk sterk bewijs dat GTA 6 in 2027 op Nintendo Switch 2 verschijnt.

Gameliner-gebruikers bedankt, want Kevin heeft ons getipt over onderstaand gerucht. Volgens een X-post van Nash Weedle is de ontwikkeling van Grand Theft Auto 6 voor Nintendo Switch 2 in volle gang. Dat de hybride console van Nintendo steeds meer third-partyondersteuning krijgt, is inmiddels overduidelijk. Dit gerucht is echter extra opmerkelijk, want vooralsnog is zelfs het inmiddels bijna dertien jaar oude Grand Theft Auto 5 nog niet speelbaar op Nintendo Switch 2.

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Toch laat Nash Weedle weten dat volgens diverse bronnen een Switch 2-versie van GTA 6 in ontwikkeling is. Technische barrières zouden inmiddels zijn overwonnen en diverse onderaannemers zouden zijn aangesteld om de Switch 2-port te realiseren. Overigens moeten we wel vermelden dat Nash Weedle het lang niet altijd bij het juiste eind heeft, zoals wel vaker het geval is bij leakers.

GTA 6 is sinds 25 juni beschikbaar als pre-order en ook de prijzen zijn inmiddels bekend. Zo weten we dat Grand Theft Auto 6 €79,99 gaat kosten. Vooralsnog blijft het echter wachten op een derde trailer, want die verscheen afgelopen week niet. Gaan we die nog te zien krijgen vóór de release van GTA 6 op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series?

Bron: Nash Weedle
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Dwaaskaas
Dwaaskaas
lvl4 Reply Goblin
6 dagen geleden om 19:20

Nash Weedle.. Is er dan ook een Nash Caterpie?

0
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 13:18

Als Nash dit zegt geloof ik hem blindelings deze beste man heeft vaker goed dan fout informatie!!!! Volg hem en nog een paar al een paar jaar voor mijn Switch 2 games….

Beetje door Nash was ik ook overgehaald om over te stappen naar een Switch 2 beste man zei wacht maar wat Nintendo in petto heeft en gelijk heeft ie gehad wacht maar op year 2/3!!! Nu nog meer third party!!!!

0
Avatar Hylke88
Hylke88
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 23:04

Komt niet, de switch 2 is net als de ps4 is er gezegd, die ps4 kan de kar ook niet meer trekken echter wel nu letterlijk gaan opstijgen als die gta6 moet draaien.

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 19:55

Hij komt absoluut, maar het is het 16bit en met de camera van bovenaf.

1
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 14:49

Wil het best geloven maar dan zal de draw distance en framerate vergelijkbaar zijn met de Kingdom Come Deliverance 1 versie van de OG Nintendo Switch. En da was nie al te best.

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 13:53

I call bullshit

2
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 11:31

Nashweedle als leaker heel wisselvallig. Maar hoe gaan ze dat fixen ik denk dat de normale ps5 en series x al moeite met deze game gaan hebben.

1
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
1 week geleden om 10:49

Leuk voor de mensen die alleen een S2 bezitten, maar welke andere gamer verkiest nou die versie boven die op PS5 of Xbox? GTA 6 moet je toch in allerbeste kwaliteit op een enorme tv beleven en niet op een klein handheld scherm?

Ik geloof er overigens ook niks van dat GTA 6 op de S2 kan draaien. Zou wel een wonder zijn als ze dat voor elkaar krijgen en het ook nog een goed speelbare game kan zijn.

1
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