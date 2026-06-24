Take-Two Interactive maakt GTA 6 verkoopprijs bekend
Take-Two Interactive heeft middels een publicatie aangegeven wat de prijzen worden voor Grand Theft Auto VI en diens Ultimate Edition.
We vroegen het onlangs nog aan onze community: hoeveel euro heb jij over voor GTA 6? Nou, de pre-orders komen eraan en je mag jezelf alvast financieel voorbereiden. Het goede nieuws? Het is geen achterlijk dure aankoop; zelfs niet als je voor de Ultimate Edition gaat. Het 'slechte' nieuws: Rockstar Games houdt net zoals andere partijen binnen de industrie vast aan de nieuwe norm. Dit zijn de prijzen van de games:
- Grand Theft Auto VI - 79,99 dollar
- Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition - 99,99 dollar
De kleine kanttekening bij dit bericht is het feit dat het gaat om dollars. Over het algemeen betekent dit qua nummers niet veel voor Europese spelers, ondanks dat één dollar gelijk staat aan 0,88 euro. Afijn, we gaan het meemaken. Verder laten Take-Two Interactive en Rockstar Games weten dat spelers die pre-orderen toegang krijgen tot het Vintage Vice City Pack en een gratis maand GTA+, zodat je de klassieke games kan ervaren vóór je aan de nieuwste telg in de reeks begint.
GTA 6 is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Ik zit al een tijd te twijfelen of ik een ps5 pro zal aanschaffen. Met straks gta 6 in het oog zit ik nog meer te twijfelen. Aan de ene kant is het echt een flinke smak geld ( ook omdat ik nog een drive er bij moet aanschaffen) maar aan de andere kant ben ik iemand die het uiterste uit games wil halen. En ook als het ff kan dus raytracing en ook de beste beeldkwaliteit icm 60 fps. Want 30 fps doet echt pijn aan mijn ogen..
Mocht ik geen ps5 pro aanschaffen dan moet ik ook nog eens gaan beslissen of ik hem haal voor de ps5 of de Xbix series x
Moeilijk moeilijk.
Vandaag in de Playstation Store zien staan. Mijn eerste indruk van de screenshots is dat ze vol met detail zitten.
Maar of het grafisch verder echt baanbrekend gaan zijn zie ik er nog niet in terug. Toch gaat dit waarschijnlijk tussen de 150 en 200 GB zitten .
Prijs is zoals ik verwachtte.
Moet zelf nog zien dat ondanks de wereld met absurde details de gameplay en graphics echt baanbrekend gaan zijn. Met het feit dat het een code in the box is heb ik geen behoefte aan pre orderen en kan ik hem net zo goed alsnog digitaal aanschaffen.
Ik kon het niet meer inhouden boys... Zonder enige twijfel heb ik toch gewoon die deluxe editie van 100 ekkies gekocht... Van wat ik weet van Rockstar, van wat ik zie, wordt dit het wel gewoon waard. Dit wordt een game van een generatie
Ik twijfel heel erg of ik deze meteen op release voor ps5 ga halen. Vorig jaar een hele dikke pc in elkaar gezet dus ik wil eigenlijk wachten tot de pc versie uitkomt. Maar dat zal mogelijk wel anderhalf jaar kunnen duren vrees ik. En dan heb je ook nog de fomo en de spoilers zullen ook onvermijdelijk zijn. Toch maar op ps5 halen ben ik bang:p Ik ga wel voor de digitale versie. Lekker makkelijk en scheelt ook herrie want mijn ps5 bromt flink bij het opstarten van een game op disc.
Nette prijs als je het vergelijkt met het gros van AAA-titels.
Ik had al eerder geschreven dat ik nog nooit een GTA-game heb gespeeld, maar ik heb Gemini flink ondervraagd wat het nou precies voor game is, hoe het werkt en wat het zo speciaal maakt; maar ik ben nu dus wel erg nieuwsgierig geworden. Dus ja, ik ga hem aanschaffen!🤩
Vraagje: weet er iemand of de "Ultimate Edition" van de game ook een fysiek doosje gaat hebben? Op Bol zie ik alleen de standaard versie te koop staan!
Ik ben 1 van de weinige die deze game niet bij release zal kopen. Ik wacht wel totdat deze game een stuk goedkoper is. Ik heb nog meer dan genoeg andere games in mijn gigantische backlog om te spelen