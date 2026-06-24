Take-Two Interactive maakt GTA 6 verkoopprijs bekend

Take-Two Interactive heeft middels een publicatie aangegeven wat de prijzen worden voor Grand Theft Auto VI en diens Ultimate Edition.

We vroegen het onlangs nog aan onze community: hoeveel euro heb jij over voor GTA 6? Nou, de pre-orders komen eraan en je mag jezelf alvast financieel voorbereiden. Het goede nieuws? Het is geen achterlijk dure aankoop; zelfs niet als je voor de Ultimate Edition gaat. Het 'slechte' nieuws: Rockstar Games houdt net zoals andere partijen binnen de industrie vast aan de nieuwe norm. Dit zijn de prijzen van de games:

Grand Theft Auto VI - 79,99 dollar

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition - 99,99 dollar

De kleine kanttekening bij dit bericht is het feit dat het gaat om dollars. Over het algemeen betekent dit qua nummers niet veel voor Europese spelers, ondanks dat één dollar gelijk staat aan 0,88 euro. Afijn, we gaan het meemaken. Verder laten Take-Two Interactive en Rockstar Games weten dat spelers die pre-orderen toegang krijgen tot het Vintage Vice City Pack en een gratis maand GTA+, zodat je de klassieke games kan ervaren vóór je aan de nieuwste telg in de reeks begint.

GTA 6 is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.