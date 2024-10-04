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Gerucht: Krijgen we vandaag een nieuwe GTA 6 trailer bezorgd?

Door Patrick Meurs

GTA 6, kent U die game nog? Je weet wel, die game die het internet bijna deed ontploffen toen de eerste trailer online werd gemikt door ontwikkelaar Rockstar Games? Men denkt te hebben achterhaald dat diezelfde Rockstar Games enkele maanden geleden heel subtiel een datum heeft vrijgegeven waarop men een dampende trailer twee bezorgt.

Die datum is zo pittig als een stevig belegde pepperoni pizza, namelijk die van vandaag: 4 oktober. De in juli verschenen Pizza This trailer van GTA Online promootte volgens X-kanaal GTA 6 Countdown namelijk niet alleen de Pizza delivery Odd Job in GTA Online, maar ook de datum van vandaag. Uiteraard werd de datum in het volle zicht verstopt. In dit geval gaat het om het kenteken van de scooter waarop de bezorger rond knort.

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Zoals je kunt zien bevat de kentekenplaat inderdaad de tekens OCT en het cijfer 4 in PIZZ4, maar of dat ook betekent dat we vandaag een nieuwe GTA 6 trailer krijgen, dat valt te bezien.

De wereld lijkt er in ieder geval wel klaar voor. Mamma mia!

Bron: X
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 125 reviews 813 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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