GTA 6, kent U die game nog? Je weet wel, die game die het internet bijna deed ontploffen toen de eerste trailer online werd gemikt door ontwikkelaar Rockstar Games? Men denkt te hebben achterhaald dat diezelfde Rockstar Games enkele maanden geleden heel subtiel een datum heeft vrijgegeven waarop men een dampende trailer twee bezorgt.

Die datum is zo pittig als een stevig belegde pepperoni pizza, namelijk die van vandaag: 4 oktober. De in juli verschenen Pizza This trailer van GTA Online promootte volgens X-kanaal GTA 6 Countdown namelijk niet alleen de Pizza delivery Odd Job in GTA Online, maar ook de datum van vandaag. Uiteraard werd de datum in het volle zicht verstopt. In dit geval gaat het om het kenteken van de scooter waarop de bezorger rond knort.

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Zoals je kunt zien bevat de kentekenplaat inderdaad de tekens OCT en het cijfer 4 in PIZZ4, maar of dat ook betekent dat we vandaag een nieuwe GTA 6 trailer krijgen, dat valt te bezien.

De wereld lijkt er in ieder geval wel klaar voor. Mamma mia!