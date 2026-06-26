Handgetekende anime Sekiro: No Defeat toont nieuwe beelden
Fans van de meedogenloze FromSoftware-game Sekiro: Shadows Die Twice kzijn helemaal in hun nopjes. Er is namelijk een nieuwe trailer van de aankomende animeserie Sekiro: No Defeat onthuld.
Mocht je de game hebben gespeeld, dan zal veel van het nieuwe beeldmateriaal je bekend voorkomen. In de korte maar krachtige trailer van één minuut krijgen we een eerste indruk van het verhaal, waarin verschillende bekende locaties en personages uit de game voorbij komen. Sekiro: No Defeat lijkt naar alle waarschijnlijkheid geen directe vertaling van het verhaal uit de game te worden, mede door de verschillende eindes, maar zal de hoofdlijnen wel grotendeels volgen. Dat is ook duidelijk terug te zien in de trailer, vooral als je bekend bent met de titel. Check de trailer hieronder.
Volgens de YouTube-video zal Sekiro: No Defeat op 4 september voor het eerst in de bioscoop verschijnen. Of dit een regiogebonden aankondiging betreft, is nog niet duidelijk. In hoeverre dit voor ons kikkerlandje geldt, is dus nog even afwachten.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
-
Bit
Flippen, shredden en vechten in Jet Set Sekiro
Vrije tijd om handen? Check dan de Jet Set Sekiro-mod voor Sekiro: Shadows Die Twice. In de mod transformeert Wolf in Tony Hawk en shredden we als Birdman!0 reacties
-
Series
Sekiro: No Defeat-anime toont authentieke beelden via trailer
Via Crunchyroll is de tweede trailer van Sekiro: No Defeat vrijgegeven. De anime gebaseerd op Sekiro: Shadows Die Twice weet te imponeren bij de fans.2 reacties
-
Series
Nieuwe anime Sekiro: No Defeat verschijnt exclusief op Crunchyroll
Sekiro: Shadows Die Twice krijgt een anime verfilming, genaamd Sekiro: No Defeat. De anime is straks exclusief te zien via Crunchyroll.0 reacties
-
Nieuws
Sekiro: Shadows Die Twice meer dan 10 miljoen keer verkocht
FromSoftware doet met Sekiro: Shadows Die Twice goede zaken. De GOTY-actiegame is meer dan 10 miljoen keer over de toonbanken gevlogen.0 reacties
Ziet er goed alleen jammer dat dit al een oude trailer is. ( Van maart 2026)
Dit is de nieuwste trailer
https://youtu.be/q0zQNh0wSb0?is=CNAiX_IdIqf6o6iF
26 juni 2026
Sjeeeeeeeesh!! Dat ziet er wel super vet en gelikt uit.