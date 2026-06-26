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Handgetekende anime Sekiro: No Defeat toont nieuwe beelden

Door Joey Visser

Fans van de meedogenloze FromSoftware-game Sekiro: Shadows Die Twice kzijn helemaal in hun nopjes. Er is namelijk een nieuwe trailer van de aankomende animeserie Sekiro: No Defeat onthuld.

Mocht je de game hebben gespeeld, dan zal veel van het nieuwe beeldmateriaal je bekend voorkomen. In de korte maar krachtige trailer van één minuut krijgen we een eerste indruk van het verhaal, waarin verschillende bekende locaties en personages uit de game voorbij komen. Sekiro: No Defeat lijkt naar alle waarschijnlijkheid geen directe vertaling van het verhaal uit de game te worden, mede door de verschillende eindes, maar zal de hoofdlijnen wel grotendeels volgen. Dat is ook duidelijk terug te zien in de trailer, vooral als je bekend bent met de titel. Check de trailer hieronder.

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Volgens de YouTube-video zal Sekiro: No Defeat op 4 september voor het eerst in de bioscoop verschijnen. Of dit een regiogebonden aankondiging betreft, is nog niet duidelijk. In hoeverre dit voor ons kikkerlandje geldt, is dus nog even afwachten.

Bron: KADOKAWAanime
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,1/5 8 reviews 145 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot Sekiro: Shadows Die Twice Genomineerd
Sekiro: Shadows Die Twice

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

FromSoftware

Uitgever

Activision Blizzard

Release

22 maart 2019

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 13:50

Ziet er goed alleen jammer dat dit al een oude trailer is. ( Van maart 2026)

Dit is de nieuwste trailer

https://youtu.be/q0zQNh0wSb0?is=CNAiX_IdIqf6o6iF

26 juni 2026

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 21:33

Sjeeeeeeeesh!! Dat ziet er wel super vet en gelikt uit.

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