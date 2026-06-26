Handgetekende anime Sekiro: No Defeat toont nieuwe beelden

Fans van de meedogenloze FromSoftware-game Sekiro: Shadows Die Twice kzijn helemaal in hun nopjes. Er is namelijk een nieuwe trailer van de aankomende animeserie Sekiro: No Defeat onthuld.

Mocht je de game hebben gespeeld, dan zal veel van het nieuwe beeldmateriaal je bekend voorkomen. In de korte maar krachtige trailer van één minuut krijgen we een eerste indruk van het verhaal, waarin verschillende bekende locaties en personages uit de game voorbij komen. Sekiro: No Defeat lijkt naar alle waarschijnlijkheid geen directe vertaling van het verhaal uit de game te worden, mede door de verschillende eindes, maar zal de hoofdlijnen wel grotendeels volgen. Dat is ook duidelijk terug te zien in de trailer, vooral als je bekend bent met de titel. Check de trailer hieronder.

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Volgens de YouTube-video zal Sekiro: No Defeat op 4 september voor het eerst in de bioscoop verschijnen. Of dit een regiogebonden aankondiging betreft, is nog niet duidelijk. In hoeverre dit voor ons kikkerlandje geldt, is dus nog even afwachten.