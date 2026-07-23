Hasbro onthult verrassend betaalbare Legend of Zelda-action figures
Ben je een verzamelaar, hobbyist of heb je simpelweg kinderen, dan doe je er goed aan om Amazon en Hasbro in de gaten te houden. Hasbro lanceert namelijk een pre-order voor een drietal figuren, bestaande uit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-versies van Link, Zelda en Ganondorf.
The Legend of Zelda bestaat dit jaar natuurlijk veertig jaar. Hoewel Nintendo dat nog niet groots heeft gevierd, verschijnt hopelijk binnenkort The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake voor Nintendo Switch 2. Hasbro doet lekker mee aan de viering, want vandaag gaat op de officiële Hasbro-site en op Amazon de pre-order voor de drie action figures live.
De drie figuren van Link, Zelda en Ganondorf zijn zo'n vijftien centimeter hoog en bevatten een flink aantal gewrichtjes om de ledematen mee te kunnen bewegen. En het mooiste? De The Legend of Zelda-action figures van Link en Zelda gaan in de verkoop voor €32,99 per stuk. Ganondorf is helaas iets duurder vanwege zijn omvang. Deze staat vooralsnog genoteerd voor €44,99.
Verwacht overigens niet dat je de action figures na je bestelling spoedig in huis hebt. De daadwerkelijke release van Hasbro's The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-action figures staat namelijk gepland voor de lente van 2027.
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Persoonlijk niet zo'n fan van die 'action figures', waarbij je ledematen kan bewegen en dus zo'n scharnierpunt ziet zitten. De figures die ik zelf heb zijn voornamelijk van Popup Parade. Ook betaalbaar en die staan gewoon in één houding.
Dat Hasbro die console versie van Risk maar eens gaat fixen ipv die beeldjes 😛
Ik geef dus helemaal niets om gamemerch, mijn vriendin is ook erg blij met het feit dat ik geen vitrine gevuld met figures horende bij mijn hobby ambieer.
Maar is €32 en €44 verrassend betaalbaar voor plastic action figures van 15cm hoog? Dan voorzie ik namelijk nog een reden om niet te ff Bolle voor een kastje van glas.
Allemaal alweer uitverkocht, maar ik heb ze alle 3 weten te pre-orderen (2 via de Hasbro site en 1 via Amazon)!