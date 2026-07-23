High On Life 2-demo nu te downloaden voor de twijfelaars
Wat moet Squanch Games doen om je eindelijk verslaafd te krijgen aan High On Life 2? Wellicht dat de nieuwe demo je ten langen leste over de streep trekt.
High On Life 2 kwam eerder dit jaar te verschijnen en het heeft al een behoorlijke indruk gemaakt op onze Patrick Meurs, die nog altijd aan het afkicken is. Met deze 'gratis sample' hoopt Squanch Games meer spelers binnen te hengelen. De demo bevat de eerste twee missies van High On Life 2 en biedt daarna de mogelijkheid aan om je progressie over te zetten op de volledige game. Dus als je zin hebt om kennis te maken met de exotische vijanden, je mannetje staat om de krankzinnige FPS-gameplay te overwinnen en kickflippende mobiele vrijheid wilt ervaren met je skateboard, dan ben je aan het juiste adres. De demo is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
High On Life 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Had de game opgestart toen de tijd omdat ik vooral geïnteresseerd was in de grafische style, want die zag er dik en strak uit. Maar ja, zo werd "even uitproberen" toch omgetoverd naar "even de game uitspelen in een paar dagen", haha! Game was te vet en leuk om er niet meer door te gaan.
Heb deze laatst uitgespeeld op de PS5, best vermakelijk en een verbetering op het eerste deel, door de levels manoeuvreren op een skateboard is een leuke toevoeging.
Ik twijfel heel er maar ik denk dat ik geduldig wacht en hoop op een ps plus release
Ohh nou kijk, altijd al wel deze game willen proberen zelf maar ik denk dat het niet zo mijn ding is. Reddit de game haha, ga m wel even spelen dan.