High On Life 2-demo nu te downloaden voor de twijfelaars

Wat moet Squanch Games doen om je eindelijk verslaafd te krijgen aan High On Life 2? Wellicht dat de nieuwe demo je ten langen leste over de streep trekt.

High On Life 2 kwam eerder dit jaar te verschijnen en het heeft al een behoorlijke indruk gemaakt op onze Patrick Meurs, die nog altijd aan het afkicken is. Met deze 'gratis sample' hoopt Squanch Games meer spelers binnen te hengelen. De demo bevat de eerste twee missies van High On Life 2 en biedt daarna de mogelijkheid aan om je progressie over te zetten op de volledige game. Dus als je zin hebt om kennis te maken met de exotische vijanden, je mannetje staat om de krankzinnige FPS-gameplay te overwinnen en kickflippende mobiele vrijheid wilt ervaren met je skateboard, dan ben je aan het juiste adres. De demo is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

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High On Life 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.