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High On Life 2-demo nu te downloaden voor de twijfelaars

Door Bram Noteboom
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Wat moet Squanch Games doen om je eindelijk verslaafd te krijgen aan High On Life 2? Wellicht dat de nieuwe demo je ten langen leste over de streep trekt.

High On Life 2 kwam eerder dit jaar te verschijnen en het heeft al een behoorlijke indruk gemaakt op onze Patrick Meurs, die nog altijd aan het afkicken is. Met deze 'gratis sample' hoopt Squanch Games meer spelers binnen te hengelen. De demo bevat de eerste twee missies van High On Life 2 en biedt daarna de mogelijkheid aan om je progressie over te zetten op de volledige game. Dus als je zin hebt om kennis te maken met de exotische vijanden, je mannetje staat om de krankzinnige FPS-gameplay te overwinnen en kickflippende mobiele vrijheid wilt ervaren met je skateboard, dan ben je aan het juiste adres. De demo is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

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High On Life 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Squanch Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5207 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot High On Life 2
High On Life 2

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Squanch Games

Uitgever

Squanch Games

Release

13 februari 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
7 uur geleden

Had de game opgestart toen de tijd omdat ik vooral geïnteresseerd was in de grafische style, want die zag er dik en strak uit. Maar ja, zo werd "even uitproberen" toch omgetoverd naar "even de game uitspelen in een paar dagen", haha! Game was te vet en leuk om er niet meer door te gaan.

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
7 uur geleden

Heb deze laatst uitgespeeld op de PS5, best vermakelijk en een verbetering op het eerste deel, door de levels manoeuvreren op een skateboard is een leuke toevoeging.

0
Avatar Marco1990
Marco1990
lvl3 XP Farmer
8 uur geleden

Ik twijfel heel er maar ik denk dat ik geduldig wacht en hoop op een ps plus release

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
8 uur geleden

Ohh nou kijk, altijd al wel deze game willen proberen zelf maar ik denk dat het niet zo mijn ding is. Reddit de game haha, ga m wel even spelen dan.

0
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