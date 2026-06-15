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Indiedeveloper maakt eigen Beyblade-game met Slayblade

Door Rudy Wijnberg

Ontwikkelaar Rob Gross en designer Oscar Brittain, oftewel de mensen achter Henry's House, vinden het wachten inmiddels welletjes geweest. Een goede Beyblade-game blijft uit en dus is het duo zelf aan de slag gegaan. Indiegame Slayblade kent inmiddels een uitvoerige demo waarin we door zo'n vijftig procent van het eindproduct kunnen rippen.

Normaliter ben ik vrij selectief in de dingen die ik oppak, maar voor Beyblade-gerelateerde zaken maak ik altijd een uitzondering. De anime uit 2000 wist Nederland vooral te veroveren met fysieke, vingerbrekende, vlijmscherpe, en vooral levensgevaarlijke Beyblades, maar een echt goede game blijft vooralsnog uit.

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Henry's House lijkt daar hetzelfde over te denken, want op Steam prijkt inmiddels de productpagina van Slayblade. Deze Beyblade-lookalike laat spelers hun eigen Battle Top samenstellen om het vervolgens op te nemen tegen diverse tegenstanders. In totaal moet de game zo'n zestig verschillende onderdelen bevatten en een "chille" roguelite-ervaring bieden.

Een daadwerkelijke releasedatum voor Slayblade is helaas nog niet bekend. De demo biedt echter content tot vlak voor de eindbaas. Alle progressie die je in de proefversie boekt, wordt uiteindelijk overgedragen naar de volledige game. De Slayblade-demo is nu via Steam te downloaden.

Bron: Henry's House
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Slayblade
Slayblade

Ontwikkelaar

Henry's House

Uitgever

Henry's House

Release

-

Platforms

PC
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