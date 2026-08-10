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Op 20 augustus kunnen we rippen in Beyblade-achtige Slayblade

Door Rudy Wijnberg
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AAA-Rudy is normaliter niet zo van de indiegames, maar Slayblade staat al een tijdje op de radar. In de roguelite bouwen we een battle-top (Beyblade) waarmee we andere spelers moeten verslaan. Heb jij de onderdelen in huis om op 20 augustus 2026 de King of the Streets te worden?

Waar we doorgaans met het zweet op het voorhoofd een roguelite-run proberen af te ronden, lijkt Slayblade een superchille ervaring te worden. In de game skaten we door Y2K-stad, verslaan we andere spelers, verdienen we geld en spenderen we dat geld aan nieuwe onderdelen voor onze levensgevaarlijke tol. De game beschikt bij launch over meer dan zestig verschillende onderdelen, zodat we een compleet eigen battle-top kunnen samenstellen.

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Slayblade verschijnt op 20 augustus 2026 voor pc. Een prijs is helaas nog niet bekend. Mocht je benieuwd zijn naar de game, dan staat er op Steam een Slayblade-demo voor je klaar!

Bron: Henry's House
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Slayblade
Slayblade

Ontwikkelaar

Henry's House

Uitgever

Henry's House

Release

-

Platforms

PC
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 15:07

SLAYYY, wel goed gevonden als dit nog lekker gaat lopen ook hahah, dan is dat n mooi iets voor de indiedeveloper.

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