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Japanse overheid verklapt: Koei Tecmo werkt aan nieuwe IP 'Fuji'

Door Rudy Wijnberg

Koei Tecmo, de ontwikkelaar en uitgever van games als Dead or Alive, Ninja Gaiden en Nioh, is gestart met een nieuw project. Het gaat om een nieuwe IP met de codenaam 'Fuji'. Opvallend genoeg komt deze informatie niet van Koei Tecmo zelf, maar via de Japanse overheid.

Koei Tecmo Holdings CEO

Het Japanse ministerie van Economie, Handel en Industrie is afgelopen maart gestart met het IP360-initiatief. Dit programma heeft als doel meer Japanse producten wereldwijd onder de aandacht te brengen en Japan prominenter op de kaart te zetten. In het kader van dit initiatief heeft Koei Tecmo een subsidie toegekend gekregen om de ontwikkeling van het project te ondersteunen. De beschrijving van de toegekende subsidie luidt als volgt:

"Op basis van de expertise van Koei Tecmo Games op het gebied van visuele elementen met een oosters thema en actiegames zal het bedrijf een geheel nieuwe game met eigen intellectueel eigendom (IP) ontwikkelen, met als doel een wereldwijde hit te scoren en de IP vanaf deze game op grote schaal uit te breiden."

Helaas geeft Koei Tecmo zelf nog weinig prijs, maar afgaande op de codenaam kunnen we in ieder geval verwachten dat de game zich op of rond Mount Fuji afspeelt. Koei Tecmo is overigens niet de enige ontwikkelaar die voor een subsidie in aanmerking komt. Ook Konami, Square Enix en Arc System Works hebben een vergelijkbare subsidie toegekend gekregen.

Wat hopen jullie te zien van Koei Tecmo's nieuwste project? Laat het weten in de reacties!

Bron: meti.go
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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