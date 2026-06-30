Japanse overheid verklapt: Koei Tecmo werkt aan nieuwe IP 'Fuji'
Koei Tecmo, de ontwikkelaar en uitgever van games als Dead or Alive, Ninja Gaiden en Nioh, is gestart met een nieuw project. Het gaat om een nieuwe IP met de codenaam 'Fuji'. Opvallend genoeg komt deze informatie niet van Koei Tecmo zelf, maar via de Japanse overheid.
Het Japanse ministerie van Economie, Handel en Industrie is afgelopen maart gestart met het IP360-initiatief. Dit programma heeft als doel meer Japanse producten wereldwijd onder de aandacht te brengen en Japan prominenter op de kaart te zetten. In het kader van dit initiatief heeft Koei Tecmo een subsidie toegekend gekregen om de ontwikkeling van het project te ondersteunen. De beschrijving van de toegekende subsidie luidt als volgt:
"Op basis van de expertise van Koei Tecmo Games op het gebied van visuele elementen met een oosters thema en actiegames zal het bedrijf een geheel nieuwe game met eigen intellectueel eigendom (IP) ontwikkelen, met als doel een wereldwijde hit te scoren en de IP vanaf deze game op grote schaal uit te breiden."
Helaas geeft Koei Tecmo zelf nog weinig prijs, maar afgaande op de codenaam kunnen we in ieder geval verwachten dat de game zich op of rond Mount Fuji afspeelt. Koei Tecmo is overigens niet de enige ontwikkelaar die voor een subsidie in aanmerking komt. Ook Konami, Square Enix en Arc System Works hebben een vergelijkbare subsidie toegekend gekregen.
Wat hopen jullie te zien van Koei Tecmo's nieuwste project? Laat het weten in de reacties!
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