Het dynamische duo keert terug voor een gloednieuw avontuur. Ditmaal gaan de klaplopers ook daadwerkelijk aan de slag in de 'adult cozy farm sim' Jay and Silent Bob’s Joint Venture.

Nitrate Games slaat de handen ineen met Starworks Studios voor deze bijzondere revelatie in het normaal gesproken poezelige genre. We worden naar het altijd gezellige New Jersey gebracht, waar Jay en Silent Bob schoon genoeg hebben van alle ondermaatse ganja op de markt. Ze beginnen daarom een eigen boerderij, waar het groeien van de meest ontspannende kush centraal staat. Het is de uitdaging om van een afgetrapte bouwval en waar wietparadijs te maken. Dit doe je door relaties met je partners te onderhouden, je operaties te vergroten en natuurlijk door speciale zaadjes te ontwikkelen voor de optimale high. Sta jij al te popelen om jouw versie van Tegridy Farms op te bouwen?

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Jay and Silent Bob’s Joint Venture is in ontwikkeling voor de pc.