Jay and Silent Bob’s Joint Venture haalt zijn gram als 'adult cozy farm sim'
Het dynamische duo keert terug voor een gloednieuw avontuur. Ditmaal gaan de klaplopers ook daadwerkelijk aan de slag in de 'adult cozy farm sim' Jay and Silent Bob’s Joint Venture.
Nitrate Games slaat de handen ineen met Starworks Studios voor deze bijzondere revelatie in het normaal gesproken poezelige genre. We worden naar het altijd gezellige New Jersey gebracht, waar Jay en Silent Bob schoon genoeg hebben van alle ondermaatse ganja op de markt. Ze beginnen daarom een eigen boerderij, waar het groeien van de meest ontspannende kush centraal staat. Het is de uitdaging om van een afgetrapte bouwval en waar wietparadijs te maken. Dit doe je door relaties met je partners te onderhouden, je operaties te vergroten en natuurlijk door speciale zaadjes te ontwikkelen voor de optimale high. Sta jij al te popelen om jouw versie van Tegridy Farms op te bouwen?
Jay and Silent Bob’s Joint Venture is in ontwikkeling voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Heb zowel Clerks als Dogma ongeveer 15 keer gekeken. Farming sims kan ik ook tientallen uren in steken. Deze gaat op de wishlist.
Altijd al zelf mijn eigen wiet gekweekt, totdat de eerste kwam en mijn droogkamer een babykamer werd. Het was toen gauw uit met de pret. 😅
Inmiddels woon ik in een veel groter huis dus moet die hobby volgend seizoen misschien maar weer eens oppakken.
Jay & Silent Bob horen wel een beetje in mijn rijtje favoriete komediepersonages. Vooral Clerks I en II vind ik fantastisch en ik vind ze ook grappig in de andere Kevin Smith films waar ze in voorkomen. Eigenlijk vond ik ze het minst in hun 'eigen' film (en Clerks III vond ik ook niks).
Ben benieuwd naar dit spel, want ik zie/hoor in de trailer geen voice-acting en dat is natuurlijk wel jammer. Al zou het alleen maar leuk zijn als beide heren ze zelf inspreken.