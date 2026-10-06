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Kersverse At Fate's End-trailer toont diepgaande gameplay

Door Bram Noteboom
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Thunder Lotus, bekend van Spiritfarer, heeft een nieuwe gameplaytrailer van At Fate's End vrijgegeven. Check hier de beelden en mocht je daardoor gecharmeerd raken, dan kun je ook aan de slag met de gratis Steam-demo.

Dit laat de indie-ontwikkelaar weten via een persbericht. De onderstaande gameplaytrailer van At Fate's End toont waar het allemaal om draait. In deze actie-avonturengame navigeer je de complexe banden tussen familieleden en dit doe je door deel te nemen aan strategische combat. Je stamboom dient tegelijkertijd als je skill tree en moet jouw de vaardigheden bieden om de conflicten binnen de familie op te lossen; zowel goedschiks als kwaadschiks. Via een kaartsysteem bouw je niet alleen mogelijkheden in-game op, maar speel je ook narratieve opties vrij. Deze geven je weer handvaten om het dialoog aan te gaan, maar mocht je liever de beuk erin gooien, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

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At Fate's End is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Thunder Lotus
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5618 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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At Fate's End

Ontwikkelaar

Thunder Lotus

Uitgever

Thunder Lotus

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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