Konami werkt aan roguelike cardgame PROJECT ZIRCON
Konami gaat lekker de laatste tijd. Er is zelfs ruimte voor bijzondere experimenten. Maak kennis met de strategische roguelike cardgame PROJECT ZIRCON.
Met games, zoals Castlevania: Belmont's Curse, Silent Hill: Townfall en Rev. NOiR lijkt de Japanse gamegigant helemaal back in business. Er wordt zelfs gekeken naar speciale uitstapjes om het portfolio uit te breiden. Dit zagen we de afgelopen maanden/jaren al met Darwin's Paradox, Deliver At All Costs en meer, maar ook in de toekomst hoopt Konami bijzondere ervaringen uit te brengen.
Nu behoort PROJECT ZIRCON zeker tot de categorie 'onverwachte uitstapjes' voor de game-uitgever. Uiteraard heeft het bedrijf wel ervaring met kaarten (denk vooral aan alle Yu-Gi-Oh!-games) maar een strategische roguelike deckbuilder? Dat is vers van de pers en niet per se wat je zou verwachten van Konami. In PROJECT ZIRCON functioneer je als heerser van een natie. Je moet krachtige personagekaarten verzamelen en gebouwen bouwen om je land uit te breiden én te versterken. Ja, een ijzeren vuist is nodig, want de herrezen Calamity Dragon of the Abyss dreigt de wereld te verwoesten als jouw strategie niet op orde is.
PROJECT ZIRCON is in ontwikkeling voor de pc. Lijkt deze nieuwe Konami-game je wat? Of wacht je liever op Rhapsody in Scarlet?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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