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Leak: Beelden van mogelijke Persona 1-remake duiken online op

Door Rudy Wijnberg
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Neem het vooralsnog met een korreltje zout, maar het lijkt erop dat beelden van een nog niet aangekondigde Persona Remake hun weg naar het internet hebben gevonden.

Een filmpje van ongeveer twee minuten biedt een uitvoerige blik op, naar verluidt, een remake van de allereerste Persona-game. Hoewel de beelden vooralsnog niet zijn gevalideerd, zien fans genoeg aanwijzingen om te vermoeden dat het hierbij om echte beelden gaat. Op zich zouden wij niet verbaasd zijn over een dergelijke aankondiging. Atlus en SEGA hebben immers te kennen gegeven dat ze graag hun catalogus nieuw leven in willen blazen. Iets dat we zien met de release van Persona 3 Reload en het in februari te verschijnen Persona 4 Revival.

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Momenteel zijn de beelden voornamelijk op diverse socials te vinden. Hoewel het lek niet wordt bevestigd door Atlus, zijn de fans vrij zeker van de legitimiteit. Hierbij zou het filmpje namelijk te lang en te consistent zijn om zomaar uit AI te komen rollen. Daarbij is de video voorzien van een Unreal Engine-debugtekst, zien we Eriko een zeer herkenbare summon van Yukiko (P4 Revival) uitvoeren en zien we Tatsuya (P2) opduiken als personage, waarbij het om een vermoedelijk tijdelijke placeholder gaat.

Hebben jullie de beelden gezien? Wat denken jullie: echt of nep? Laat het weten in de comments!

Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2865 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Persona 4 Revival
Persona 4 Revival

Ontwikkelaar

Atlus

Uitgever

SEGA

Release

18 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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