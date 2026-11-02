Leak: Beelden van mogelijke Persona 1-remake duiken online op

Neem het vooralsnog met een korreltje zout, maar het lijkt erop dat beelden van een nog niet aangekondigde Persona Remake hun weg naar het internet hebben gevonden.

Een filmpje van ongeveer twee minuten biedt een uitvoerige blik op, naar verluidt, een remake van de allereerste Persona-game. Hoewel de beelden vooralsnog niet zijn gevalideerd, zien fans genoeg aanwijzingen om te vermoeden dat het hierbij om echte beelden gaat. Op zich zouden wij niet verbaasd zijn over een dergelijke aankondiging. Atlus en SEGA hebben immers te kennen gegeven dat ze graag hun catalogus nieuw leven in willen blazen. Iets dat we zien met de release van Persona 3 Reload en het in februari te verschijnen Persona 4 Revival.

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Momenteel zijn de beelden voornamelijk op diverse socials te vinden. Hoewel het lek niet wordt bevestigd door Atlus, zijn de fans vrij zeker van de legitimiteit. Hierbij zou het filmpje namelijk te lang en te consistent zijn om zomaar uit AI te komen rollen. Daarbij is de video voorzien van een Unreal Engine-debugtekst, zien we Eriko een zeer herkenbare summon van Yukiko (P4 Revival) uitvoeren en zien we Tatsuya (P2) opduiken als personage, waarbij het om een vermoedelijk tijdelijke placeholder gaat.

Hebben jullie de beelden gezien? Wat denken jullie: echt of nep? Laat het weten in de comments!