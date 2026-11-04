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Lords of the Fallen II 'Steel & Sorcery' gameplay onthuld

Door Bram Noteboom
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We hebben er even op moeten wachten, maar er is nieuwe gameplay van de actie-RPG Lords of the Fallen II onthuld. De combat komt centraal te staan in de kersverse 'Steel & Sorcery'-gameplaytrailer.

Op het eerste gezicht denk je misschien: 'yup, dit is een Soulslike'. Maar er schuilt veel meer achter de gameplaybeelden dan je in eerste instantie zelf opmerkt. Zo is er een wapenwisseling-systeem aanwezig, waardoor je midden in combo's kan wisselen tussen twee mêlee-uitrustingen. Hierdoor verander je niet alleen naadloos in Stance, maar ook in mêlee-opties. En hoewel belangrijke combat-systemen, zoals magie en afstandsaanvallen, gebruikmaken van de desbetreffende Stances, krijg je nu ook de optie tot Quickfire-vaardigheid. Hiermee kunnen spelers twee skills per Melee Loadout uitrusten. Zo kunnen ze in het heetst van de strijd direct gebruikmaken van magie, projectielen en buffs zonder dat ze van Stance hoeven te wisselen.

CI Games hoopt dat spelers 'zich als een Zwitsers zakmes voelen' tijdens hun playthrough van Lords of the Fallen II. In aflevering 11 van ‘Lifting the Veil’ zitten de ontwikkelaars klaar om meer te vertellen over de systemen, waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt en hoe het allemaal tot stand is gekomen. Check dus naast de trailer ook vooral de panel met de devs, want ze hebben veel te vertellen over Spellcasters, volledig haalbare 'Ranged Builds', quality-of-life verbeteringen en nog veel meer.

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Lords of the Fallen II is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: CI Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5803 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Lords of the Fallen II
Lords of the Fallen II

Ontwikkelaar

Hexworks, CI Games

Uitgever

CI Games

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar 🎁Monojaxx🥕👞
🎁Monojaxx🥕👞
lvl19 Endgamer
4 uur geleden

Het zal vast aan mij liggen, maar ik vind de meeste Soulslikes best wel op elkaar lijken qua gameplay, mechanics en grafische stijl. De enige die ik een beetje ‘eigen’ vond is Lies of P.

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl12 Clout Farmer
5 uur geleden

Vet

0
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