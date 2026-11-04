Lords of the Fallen II 'Steel & Sorcery' gameplay onthuld

We hebben er even op moeten wachten, maar er is nieuwe gameplay van de actie-RPG Lords of the Fallen II onthuld. De combat komt centraal te staan in de kersverse 'Steel & Sorcery'-gameplaytrailer.

Op het eerste gezicht denk je misschien: 'yup, dit is een Soulslike'. Maar er schuilt veel meer achter de gameplaybeelden dan je in eerste instantie zelf opmerkt. Zo is er een wapenwisseling-systeem aanwezig, waardoor je midden in combo's kan wisselen tussen twee mêlee-uitrustingen. Hierdoor verander je niet alleen naadloos in Stance, maar ook in mêlee-opties. En hoewel belangrijke combat-systemen, zoals magie en afstandsaanvallen, gebruikmaken van de desbetreffende Stances, krijg je nu ook de optie tot Quickfire-vaardigheid. Hiermee kunnen spelers twee skills per Melee Loadout uitrusten. Zo kunnen ze in het heetst van de strijd direct gebruikmaken van magie, projectielen en buffs zonder dat ze van Stance hoeven te wisselen.

CI Games hoopt dat spelers 'zich als een Zwitsers zakmes voelen' tijdens hun playthrough van Lords of the Fallen II. In aflevering 11 van ‘Lifting the Veil’ zitten de ontwikkelaars klaar om meer te vertellen over de systemen, waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt en hoe het allemaal tot stand is gekomen. Check dus naast de trailer ook vooral de panel met de devs, want ze hebben veel te vertellen over Spellcasters, volledig haalbare 'Ranged Builds', quality-of-life verbeteringen en nog veel meer.

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Lords of the Fallen II is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.