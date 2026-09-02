Love is not in the air... Warlock krijgt geen romance opties

Je zou kunnen zeggen dat Baldur's Gate III Dungeons & Dragons (DnD) écht populair heeft gemaakt in videogames. Ben jij helemaal fan geworden van DnD (of was je dat al langer) dan is er een andere titel om naar uit te kijken in de toekomst. Warlock: Dungeons & Dragons werd uitgebreid getoond tijdens gamescom en we krijgen nu ook een hoop nieuwe info over deze game.

Warlock: Dungeons & Dragons heeft geen tijd voor romance

In DnD staat vrijheid centraal: je kan in principe doen wat je wilt en met wie je maar wilt. Het zal dan misschien wel een kleine ontgoocheling zijn dat Warlock: Dungeons & Dragons één bepaald aspect niet zal hebben dat DnD normaal gezien wel heeft: romance. Dominic Guay van Invoke Studios liet in een interview weten dat de game deze optie niet zal hebben, want het hoofdpersonage Kaatri heeft hier gewoon geen tijd voor.

She has a quest that she's really dead set on. [...] "She will meet other characters, not just monsters [...] but there's no actual romancing options within those relationships." Dominic Guay

Ben jij een romantische ziel en vind je dit nieuws jammer om te horen, of kan het je allemaal niets schelen? Hoe dan ook: Warlock: Dungeons & Dragons zal waarschijnlijk in 2027 verschijnen voor PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc... al hebben we nog geen releasedatum.