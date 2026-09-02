Love is not in the air... Warlock krijgt geen romance opties
Je zou kunnen zeggen dat Baldur's Gate III Dungeons & Dragons (DnD) écht populair heeft gemaakt in videogames. Ben jij helemaal fan geworden van DnD (of was je dat al langer) dan is er een andere titel om naar uit te kijken in de toekomst. Warlock: Dungeons & Dragons werd uitgebreid getoond tijdens gamescom en we krijgen nu ook een hoop nieuwe info over deze game.
Warlock: Dungeons & Dragons heeft geen tijd voor romance
In DnD staat vrijheid centraal: je kan in principe doen wat je wilt en met wie je maar wilt. Het zal dan misschien wel een kleine ontgoocheling zijn dat Warlock: Dungeons & Dragons één bepaald aspect niet zal hebben dat DnD normaal gezien wel heeft: romance. Dominic Guay van Invoke Studios liet in een interview weten dat de game deze optie niet zal hebben, want het hoofdpersonage Kaatri heeft hier gewoon geen tijd voor.
Ben jij een romantische ziel en vind je dit nieuws jammer om te horen, of kan het je allemaal niets schelen? Hoe dan ook: Warlock: Dungeons & Dragons zal waarschijnlijk in 2027 verschijnen voor PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc... al hebben we nog geen releasedatum.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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In Baldurs Gate 3 wou niemand mij, dus misschien maar beter voor mijn ego dit.
Ik vind eerlijk gezegd romances in games altijd super ongemakkelijk en ga het dan ook actief uit de weg.