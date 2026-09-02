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gamescom 2026

Love is not in the air... Warlock krijgt geen romance opties

Door Simon Verbeke
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Je zou kunnen zeggen dat Baldur's Gate III Dungeons & Dragons (DnD) écht populair heeft gemaakt in videogames. Ben jij helemaal fan geworden van DnD (of was je dat al langer) dan is er een andere titel om naar uit te kijken in de toekomst. Warlock: Dungeons & Dragons werd uitgebreid getoond tijdens gamescom en we krijgen nu ook een hoop nieuwe info over deze game.

Warlock: Dungeons & Dragons heeft geen tijd voor romance

In DnD staat vrijheid centraal: je kan in principe doen wat je wilt en met wie je maar wilt. Het zal dan misschien wel een kleine ontgoocheling zijn dat Warlock: Dungeons & Dragons één bepaald aspect niet zal hebben dat DnD normaal gezien wel heeft: romance. Dominic Guay van Invoke Studios liet in een interview weten dat de game deze optie niet zal hebben, want het hoofdpersonage Kaatri heeft hier gewoon geen tijd voor.

She has a quest that she's really dead set on. [...] "She will meet other characters, not just monsters [...] but there's no actual romancing options within those relationships."
Dominic Guay

Warlock dnd

Ben jij een romantische ziel en vind je dit nieuws jammer om te horen, of kan het je allemaal niets schelen? Hoe dan ook: Warlock: Dungeons & Dragons zal waarschijnlijk in 2027 verschijnen voor PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc... al hebben we nog geen releasedatum.

Bron: Polygon
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 334 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Warlock: Dungeons & Dragons
Warlock: Dungeons & Dragons

Ontwikkelaar

Invoke Studios

Uitgever

Wizards of the Coast

Release

19 juli 1905

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Hanswezen
Hanswezen
Gameliner
1 uur geleden

In Baldurs Gate 3 wou niemand mij, dus misschien maar beter voor mijn ego dit.

0
Avatar Scythe
Scythe
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

Ik vind eerlijk gezegd romances in games altijd super ongemakkelijk en ga het dan ook actief uit de weg.

0
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