Uitgebreide gameplaytrailer Warlock: Dungeons & Dragons onthuld

Tijdens Gamescom Opening Night Live is de eerste gameplay van Warlock: Dungeons & Dragons getoond. De singleplayer actie-avonturengame speelt zich af in een open wereld en laat zien hoe de Warlock Kaatri met spreuken, rituelen en verboden magie haar eigen weg zoekt.

In Warlock: Dungeons & Dragonsdraait veel om de manier waarop je de wereld benadert. Kaatri beschikt over een arsenaal aan spreuken waarmee ze obstakels kan overwinnen, de omgeving kan onderzoeken en vijanden kan verslaan. De verschillende spreuken zijn ook met elkaar te combineren, waardoor je voor problemen meerdere oplossingen kunt vinden. De game wil spelers daarmee de ruimte geven om zelf te bepalen hoe ze een situatie aanpakken. Die vrijheid komt ook terug tijdens de gevechten. Kaatri kan bovennatuurlijke melee-wapens oproepen die elk hun eigen kracht en functie hebben. Daardoor draait combat niet alleen om het aanvallen van vijanden, maar ook om de voorbereiding en het kiezen van de juiste vaardigheden. De gameplaybeelden laten zien dat magie een belangrijke rol speelt bij zowel verkennen als vechten. Ook de wezens die zich in de wereld verschuilen, vragen om een andere aanpak. Zo zien we in de trailer bekende spreuken uit het Warlock-arsenaal terug, zoals Witch Bolt, Misty Step en natuurlijk Eldritch Blast.

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Een releasedatum en verdere details over Warlock: Dungeons & Dragons zijn op dit moment nog niet bekend.